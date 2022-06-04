Посольство США в Белоруссии профинансирует программу по «борьбе с дезинформацией»

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Виктория Пенькова
Посольство Соединённых Штатов в Белоруссии планирует выделить средства на реализацию программы, которая среди прочего предполагает проведение мероприятий, направленных на «борьбу с дезинформацией». Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
Посольство США в Белоруссии профинансирует программу по «борьбе с дезинформацией»
  • Минск
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Виктор Толочко

«Отдел публичной дипломатии миссии США в Белоруссии, находящийся в ведении Госдепартамента Соединённых Штатов, сообщает о возможности финансирования в рамках программы малых грантов», — уточняется в материале, опубликованном американской стороной.

Приоритетными областями реализации программы называют в том числе «содействие гражданскому обществу», «поддержку независимых СМИ», «противодействие дезинформации», «поощрение толерантности».

Как отмечается, получатели финансирования в рамках инициативы могут проводить семинары, мастер-классы и лекции, а также организовывать выставки, которые были бы направлены на достижение поставленных американскими специалистами целей.

Основная аудитория проекта, как отмечается в документе, — журналисты, активисты, молодёжь и «представители уязвимых групп населения».

Размер одного гранта может варьироваться от $8 тыс. до $15 тыс. Общий бюджет, который США готовы выделить на реализацию программы, составляет $38,1 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут как отдельные граждане, так и некоммерческие или неправительственные организации, функционирующие в Литве или «где-либо ещё в данном регионе», говорится в документе. 

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до $20 млн на проекты, связанные с расследовательской журналистикой в ряде европейских стран и в государствах бывшего СССР.

Вашингтон на протяжении многих лет реализует подобные проекты по всему миру. По мнению экспертов, подобного рода политику можно трактовать как вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.

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