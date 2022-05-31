США готовы выделить $10 млн на усиление «гражданского активизма» в Сербии

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Виктория Пенькова
Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до $10 млн на программу, которая предполагает «усиление гражданского активизма» в Сербии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США готовы выделить $10 млн на усиление «гражданского активизма» в Сербии
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«Общей целью инициативы «Укрепление вовлечённости граждан» (SCE) является усиление гражданского активизма в Сербии и вовлечённости населения в процессы развития и реформирования общества», — говорится в документе.

По замыслу американских специалистов, программа среди прочего «привлечёт новых гражданских лидеров из числа молодёжи», а также «продолжит развивать успехи в мобилизации ресурсов для общественных инициатив».

Бюджет, который USAID готово выделить на проект, не должен превышать $10 млн. Реализовать его американская сторона планирует в течение пяти лет.

В январе сообщалось о намерении Госдепартамента США профинансировать инициативы, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. На эти цели ведомство планировало выделить до $400 тыс.

Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств, в том числе европейских. По мнению экспертов, такая американская политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.

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