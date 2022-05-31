США готовы выделить $10 млн на усиление «гражданского активизма» в Сербии
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«Общей целью инициативы «Укрепление вовлечённости граждан» (SCE) является усиление гражданского активизма в Сербии и вовлечённости населения в процессы развития и реформирования общества», — говорится в документе.
По замыслу американских специалистов, программа среди прочего «привлечёт новых гражданских лидеров из числа молодёжи», а также «продолжит развивать успехи в мобилизации ресурсов для общественных инициатив».
Бюджет, который USAID готово выделить на проект, не должен превышать $10 млн. Реализовать его американская сторона планирует в течение пяти лет.
В январе сообщалось о намерении Госдепартамента США профинансировать инициативы, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. На эти цели ведомство планировало выделить до $400 тыс.
Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств, в том числе европейских. По мнению экспертов, такая американская политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.