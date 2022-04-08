«Элемент новой холодной войны»: Госдеп США выделил восточноевропейским и кавказским медиа $4,2 млн

Государственный департамент США предложил журналистам из стран Восточной Европы и Южного Кавказа побороться за грант размером $3,5 млн на «укрепление независимой журналистики», сообщается на официальном портале госзакупок Grants.gov. Одна из причин выделения средств — военная операция России на Украине. Грант учреждён с целью борьбы с дезинформацией и «внешними источниками влияния», которые хотят «манипулировать» независимыми СМИ. Ещё один грант стоимостью $740 тыс. выделен на обучение молодых журналистов в Венгрии. В нынешних условиях, говорят эксперты, Вашингтону важно изменить общественное мнение жителей стран постсоветского пространства о Москве, и гранты независимым медиа — один из наиболее эффективных способов достичь этой цели.

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) Госдепа США объявило тендер на получение грантов для журналистов общей стоимостью $ 3,5 млн 22 марта 2022 года. Целью гранта заявлено противостояние силам, стремящимся манипулировать независимой прессой, контролировать её или изолировать.

На волне конфликта

Проект запущен в связи с военным конфликтом на Украине, следует из первого абзаца описания гранта.

«С полным осознанием текущей ситуации на Украине и в регионе DRL объявляет открытый конкурс на региональный проект, укрепляющий сотрудничество СМИ в регионе Европы и Евразии», — говорится в документе, размещённом на портале госзакупок США.

Право подавать заявки имеют проекты из стран Восточной Европы и Южного Кавказа, среди них Украина, Белоруссия и Польша.

Не менее $1,2 млн из этой суммы заложено для удовлетворения заявок СМИ из Центральной Европы.

Госдеп дал понять, что преимущество получат те заявки, в которых предлагается новый подход к освещению событий и взаимодействию с аудиторией.

«Все программы должны быть нацелены на такое воздействие, которое ведёт к реформам. Предпочтение отдаётся тем, кто избегает дублирования прошлых инициатив, поддерживая новые и творческие подходы, — указано в документах. — Предложения могут также включать мероприятия, направленные на поддержку разработки новых или усовершенствованных онлайновых и мобильных платформ, с мультимедийными функциями, обеспечивающими большую интерактивность и связь с аудиторией на местном и межстрановом уровне».

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Особый интерес Госдеп проявил к молодым журналистам из Венгрии. В расчёте на них запущен отдельный проект стоимостью $740 тыс. — «Вовлечение венгерской молодёжи в работу СМИ». Он направлен на поддержку гражданских специалистов из сферы медиа и создателей мультимедийного контента в возрасте 15—25 лет.

«Независимость» в центах

Вот как грантодатели описывают проблемы, с которыми должны справиться получатели денег.

«По всей Европе и Евразии независимые СМИ сталкиваются с постоянным давлением со стороны внутренних и внешних источников, которые стремятся манипулировать или контролировать повестку СМИ в своих интересах», — говорится в документе.

Итогом же работы должно стать укрепление независимых медиа, которые будут надёжными источниками информации.

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Однако после получения американских денег независимые СМИ перестают быть таковыми. RT уже писал, что именно американские грантодатели строже всех контролируют повестку и эффективность работы тех журналистов, которые получают от них финансирование.

Так, например, произошло с редакцией онлайн-СМИ «Проект»* Романа Баданина**, который получил $40 тыс. от государственного американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)***.

Как сообщал RT, русскоязычная редакция принимала деньги, а взамен вынуждена была предоставлять детальную отчётность о росте аудитории, распространении своих материалов и реакции на них, в том числе в политических кругах.

Основатель «Проекта» должен был присылать по четыре финансовых и четыре описательных отчёта в год — рассказывать подробно о том, как работает «Проект», удаётся ли достигнуть поставленных NED целей. Каждую, даже самую мелкую, трату необходимо было заверять чеками.

Понятийный оксюморон

Зачем США оплачивать независимые медиа в странах бывшего СССР, объяснил директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Это одно из направлений пропагандистской работы. Называется это всё «поддержкой независимых медиа», но на практике речь идёт о тех медиа, которые ругают Россию, — сказал RT Силаев. — По-моему, сами формулировки американских властей о «независимых медиа» стали оксюмороном. Понятно, зачем они им, понятно, чем они занимаются, и понятно, насколько они «независимы» от этого американского финансирования».

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Хотя такая работа ведётся из года в год, в данный момент возникла потребность привязать её к актуальной повестке, уточняет Силаев.

«Они предварили описание проекта упоминанием конфликта на Украине, потому что их все о нём спрашивают. Их спрашивают внутри страны, их спрашивает Зеленский, их спрашивают самые эмоциональные и радикальные сторонники в постсоветских странах: «А что же вы делаете в связи с конфликтом?». И вот Штаты таким способом отвечают: усиливают поддержку независимой прессы».

Эпизодом информационной войны называет происходящее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Велика вероятность, что, получив этот грант, независимые СМИ будут писать о событиях на Украине под нужным Вашингтону углом, — объяснил эксперт. — Идёт информационная война. А эта информационная война является элементом более широкого тренда, элементом новой холодной войны России с Западом. А СМИ являются инструментом этой информационной войны».

Вокруг России формируется кольцо из стран, в которых СМИ систематически транслируют антироссийскую позицию, продолжает эксперт.

«В перечне стран — наши ближайшие соседи, бывшие страны СССР. Конечная цель этих трат — Россия, — объяснил собеседник RT. — Во многих странах отношение к России не изменилось, здесь ещё идёт борьба, и задача этих СМИ — склонить общественное мнение в сторону Запада».

На информационную войну тратятся немалые средства. Как сообщало в конце марта британское правительство, холдингу ВВС было выделено дополнительно £4 млн на антироссийскую пропаганду.

Ранее RT писал, что «Пражский центр гражданского общества»****, получающий финансирование из США, объявил о стажировке в украинских медиа для журналистов, редакторов и менеджеров СМИ из Восточной Европы и Центральной Азии.





* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021.

*** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

**** «Пражский центр гражданского общества» (Prague Civil Society Centre), «Пражский гражданский центр» (Чешская Республика) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 17.12.2020.





