Грант независимости: на чьи деньги готовятся расследовательские материалы международного издания «Проект»

В распоряжение RT попали документы, связанные с изданием «Проект», известным своим расследованием под названием «Телега из Кремля» и рядом других «обличающих» российские власти материалов. Как оказалось, называющее себя независимым медиа финансировалось из-за рубежа — в форме так называемых грантов от европейских и американских властей. Редакция принимала деньги, обещая детальную отчётность о росте аудитории, распространении своих материалов и реакции на них, в том числе в политических кругах. При этом, как стало известно RT, основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин обращался к своим зарубежным спонсорам не только за финансовой помощью, но и с просьбой подыскать ему альтернативную работу в США.

«Проект.Медиа» основал в 2018 году бывший заместитель главного редактора «Газеты.ру», бывший главред РБК и «Дождя» Роман Баданин. Онлайн-издание публикует свои материалы на русском и английском. Тематика — политические, экономические и социальные проблемы в России. Издание, по имеющимся у RT документам, управляется юрлицом Project Media, зарегистрированным в США, но фирма с одноименным названием есть и в Литве. Обеими руководит Роман Баданин.

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© proekt_team

В январе 2019 года RT сообщал, что общий объём финансирования «Проекта» на старте составил $500 тыс. Теперь стало ясно, кто именно выделил Баданину наибольшую часть средств. Так, американская или литовская Project Media в 2018 году получили $330 тыс. в виде грантов — в качестве «поддержки качественной расследовательской журналистики в России». Выдавали гранты три зарубежных некоммерческих фонда, два из которых контролируются напрямую европейскими и американскими властями.

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В частности, «Европейский фонд за демократию» (EED)* выделил «Проекту» $240 тыс., а американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED)** выписал чек на $40 тыс. Еще $50 тыс. изданию перевёл бермудский фонд Sreda Foundation***, принадлежащий Борису Зимину, сыну проживающего за границей сооснователя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. В распоряжении RT оказались подтверждающие документы из перечисленных фондов.

Европейский EED, основанный государствами — членами ЕС, и NED, финансируемый конгрессом США, признаны в России нежелательными организациями. Фонд Sreda Foundation Бориса Зимина также внесён в реестр иностранных НКО. Зимин-младший, проживающий сейчас, как и его отец, за рубежом, известен как один из самых влиятельных спонсоров ФБК**** Алексея Навального.

О том, что NED и EED помогали «Проекту» деньгами, также говорится в иске Баданина в миграционную службу США о получении постоянной визы. О финансовом участии в «Проекте» Зиминых ранее известно не было.

На сайте «Проект» называет себя «независимым медиа», объединением журналистов-расследователей и репортёров, исследующим «сложные и опасные темы», за которые не берутся многие другие СМИ.

В издании, помимо Баданина, работают девять сотрудников. Это первый заместитель главреда, политобозреватель Михаил Рубин, издатель Полина Махольд, арт-директор Борис Дубах, редактор отдела «Мнения» Мария Железнова, корреспонденты Мария Жолобова, Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Соня Гройсман и Даниил Сотников.

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© European Endowment For Democracy

Грант от EED: самоокупаемость и уволенные журналисты

Из оказавшихся в распоряжении RT документов следует, что «Европейский фонд за демократию» в период с 1 августа 2018-го по 30 сентября 2019-го выделил «Проекту» €205 240 ($240 тыс. по курсу того времени). В остальных документах, c которыми ознакомился RT, эта сумма гранта EED фигурирует именно в долларах. Например, в документе от июля 2018 года.

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Согласно дорожной карте по исполнению соглашения с EED, одна из ключевых целей гранта — «поддержание свободы СМИ в России». Для этого предполагалось учредить новое мультимедийное СМИ, которое еженедельно публиковало бы важные заметки на социальные темы. Однако требования в документе заставляют забыть о том, что речь идёт о гранте, — больше они похожи на те, которые публикуют заказчики по госконтрактам: в «дорожной карте» расписано, какие именно задачи нужно выполнить. Так, в сентябре 2019-го, к концу действия соглашения, EED рассчитывал получить в обмен на перечисленную сумму не менее 20 видео, подкастов и материалов инфографики, 35 «тематических статей». А количество просмотров каждой заметки должно было быть не меньше 150 тыс.

© RT

Для осуществления всех этих предписаний Баданин по согласованию с EED установил определённые требования к составу редакции. В частности, в графе о способах достижения целей указано, что «Проект» собрался нанимать только журналистов, уволенных из других СМИ.

«Объединить высококвалифицированных журналистов, потерявших работу из-за цензуры в России», — указано в дорожной карте реализации целей гранта.

К маю 2019 года, согласно планам EED, «Проект» должен был выйти на самоокупаемость и привлекать до €8 тыс. в виде донатов от аудитории в месяц.

Подарок от конгресса США

В распоряжении RT также оказались документы NED с деталями выдачи «Проекту» еще $40 тыс. Это финансовые бумаги, выписки и часть текстовых отчётов Баданина перед американскими спонсорами.

Согласно всем этим данным, соглашение с NED о получении гранта подписано сентябрём 2018 года, а первый транш прошёл в октябре. Деньги выдавали с целью «расширить доступ русскоязычной аудитории к высококачественным независимым расследованиям», следует из приложения к соглашению с NED. Также грантодатель рассчитывал на «развитие способности независимых российских СМИ эффективно продвигать и распространять контент в цифровом формате».

© RT

Получателем средств выступила уже знакомая нам американская фирма Project Media Inc.

© RT

По соглашению из американских денег на зарплату Баданину было заложено $5 тыс. как главному редактору, $18 тыс. получил технический директор. Оставшиеся $17 тыс. ушли на гонорары и зарплаты дизайнерам.

«Отклик политиков»

Хотя NED выделил меньше всего денег из известных RT спонсоров, он предъявил при этом самые жёсткие требования к Баданину по отчётности.

Основатель «Проекта» должен был присылать по четыре финансовых и четыре описательных отчёта в год — рассказывать подробно о том, как работает «Проект» и насколько хорошо ему удаётся достигать заданных целей.

© RT

Баданин должен был регулярно отчитываться о показателях просмотров и визитов на сайт. Нужно было предоставлять ссылки на самые важные из опубликованных заметок, отчитываться о количестве опубликованных статей и реакций на них.

«К показателям успеха могут относиться развитие сайта, увеличение производства увлекающих аудиторию материалов в социальных медиа, а также расширение аудитории расследований благодаря публикациям в соцсетях и цифровому контенту» — указано в документах NED.

Помимо этого, NED интересовала общественная реакция на заметки и упоминание «Проекта» в зарубежных СМИ.

«Организация должна отслеживать влияние и динамику своего присутствия в интернете, особенно с точки зрения охвата аудитории и степени её вовлеченности, — говорится в приложении к соглашению с NED. — К показателям успеха могут относиться расширение доступа общественности к высококачественным независимым журналистским расследованиям на русском языке, отклик со стороны политиков на расследования или привлёкшие широкое внимание ссылки на них, более активное обсуждение и информированность об альтернативных точках зрения, отличающихся от продвигаемого властями дезинформационного и пропагандистского дискурса».

© RT

Для финансовых отчётов необходимо было предоставлять чеки, выписки из банков. По словам знакомого с ситуацией собеседника RT, пожелавшего остаться неназванным, помимо плановых финотчётов, Баданину мог в любой момент написать отдел комплаенса NED и затребовать дополнительные документы для подтверждения понесённых расходов.

На одном языке

В отличие от многостраничных соглашений с американским NED с дополнительными соглашениями и описанием детальной отчётности, договор бермудского фонда Sreda Foundation о гранте в $50 тыс. для Project Media занимает одну страницу.

© RT

Ранее Sreda Foundation уже награждал лично Баданина журналистскими премиями. Зимин-младший и Баданин знакомы как минимум с 2017 года, когда последний получал премию «Редколлегия», учреждённую фондом Sreda. Они лично знают друг друга: дружат в Facebook, Зимин пишет колонки на «Проекте».

Может быть, поэтому никаких особенных требований фонд Sreda к получателю гранта — изданию «Проект» — и не выдвинул. В договоре указано только, что премия выдаётся для организационной поддержки и основных видов деятельности издания. При этом никаких встречных обязательств получатель гранта не несёт.

Качество журналистики оценил суд

В исследованных RT документах от грантодателей так или иначе присутствует указание на поддержку «Проекта» как качественного расследовательского издания с высокими стандартами профессиональной деятельности. Однако ряд событий вокруг «Проекта» и его журналистов оставляет вопросы к качеству их журналистской работы и к объективности их материалов.

Роман Баданин сейчас выступает ответчиком в судах по делу о защите деловой репутации в связи с материалом «Проекта» «Телега из Кремля». В нём опубликованы данные о связи бизнесмена Владислава Клюшина с Telegram-каналами, якобы контролируемыми администрацией президента. Клюшин подал в суд и потребовал удалить эти сведения, сославшись на их недостоверность. В районном суде Клюшину отказали, но в апелляции решение отменили и признали Рубина и Баданина ответственными за распространение порочащей информации, взыскав с них компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

После этого Рубин и Баданин подали кассационную жалобу, однако срок на её подачу был пропущен и жалоба была возвращена без рассмотрения. Но история на этом не закончилась — на март 2021-го назначено новое заседание, предположительно, по восстановлению пропущенного срока на подачу кассационной жалобы (по материалам дела 02-0027/2019 Савёловского райсуда, файл «Дело 33-52274_2019. Определение суда апелляционной инстанции»).

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Ранее, в январе 2018 года, Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Клевета» после выхода расследования «Питерские. Отец и сын» на телеканале «Дождь». В нём рассказывалось о семье Ильи Трабера, который якобы «приближен» к президенту и построил бизнес благодаря связям с высшим руководством страны. Трабер обратился в СК с заявлением о том, что его оклеветали. Среди авторов расследования был и Роман Баданин. Дело по-прежнему расследуется, о появлении подозреваемых или обвиняемых в деле неизвестно.

Сам же Баданин, как стало известно RT, после запуска проекта настойчиво искал возможности остаться в США и просил своего собеседника из NED разузнать по поводу наличия подходящих вакантных мест. Чем закончилось обсуждение этого вопроса, RT неизвестно.

RT направил запросы в Sreda Foundation, NED и EED с просьбой прокомментировать изложенную в статье информацию. На данный момент ни от одного из фондов ответа не последовало.

*«Европейский фонд за демократию» (EED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.

** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

*** — внесены в реестр иностранных НКО.

**** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.