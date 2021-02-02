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В России СМИ-иноагенты оштрафованы за отсутствие маркировки

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В России СМИ-иноагенты оштрафованы ещё на 2,2 млн рублей в связи с отсутствием соответствующей маркировки. Об этом информирует пресс-служба Роскомнадзора.
В России СМИ-иноагенты оштрафованы за отсутствие маркировки
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что  мировой суд 2 февраля вынес решения об административном наказании ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»* и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, которая распространяется на сайтах СМИ-иноагентов, в том числе «Idel.Реалии»*, «телеканал Настоящее Время»*, «Сибирь. Реалии»*, «Радио Свободная Европа / Радио Свобода».

Наказание вынесено на основании протоколов, которые были составлены Роскомнадзором по ст. 19.34.1 КоАП России.

«Владелец СМИ — ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» —оштрафован на сумму 2 млн рублей (четыре протокола по 500 тыс. рублей), гендиректор организации — 200 тыс. рублей (четыре протокола по 50 тыс. рублей)», — заявили в Роскомнадзоре.

В декабре сообщалось, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, входят 12 СМИ.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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