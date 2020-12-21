Минюст России внёс Medium-Orient в число СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции России внесло информационное агентство Чехии Medium-Orient в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.
Минюст России внёс Medium-Orient в число СМИ-иноагентов
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено чешское информационное агентство Medium-Orient», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в данный реестр входят 12 СМИ.

Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста были включены межрегиональная общественная организация «Открытый Петербург», санкт-петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс» и автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент».

В ноябре Минюст признал медиапроект «Радио Свобода»* «Север.Реалии» СМИ-иноагентом из-за вмешательства в дела России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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