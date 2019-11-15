Минюст России включил «Север.Реалии» в список СМИ-иноагентов
- РИА Новости
Как отмечается, 15 ноября информационный ресурс был включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Уточняется, что решение принято на основании материалов, поступивших из специальной комиссии Госдумы.
Ранее глава комиссии Василий Пискарёв сообщил о выявлении фактов нарушения законодательства со стороны ряда медиаресурсов в период выборной кампании.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.