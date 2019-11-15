Минюст России включил «Север.Реалии» в список СМИ-иноагентов

Короткая ссылка
Минюст признал медиапроект «Радио Свобода»* «Север.Реалии» СМИ-иноагентом из-за вмешательства в дела России, сообщает пресс-служба ведомства.
Минюст России включил «Север.Реалии» в список СМИ-иноагентов
  • РИА Новости

Как отмечается, 15 ноября информационный ресурс был включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Уточняется, что решение принято на основании материалов, поступивших из специальной комиссии Госдумы.

Ранее глава комиссии Василий Пискарёв сообщил о выявлении фактов нарушения законодательства со стороны ряда медиаресурсов в период выборной кампании.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить