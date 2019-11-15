Минюст России включил «Север.Реалии» в список СМИ-иноагентов

Минюст признал медиапроект «Радио Свобода»* «Север.Реалии» СМИ-иноагентом из-за вмешательства в дела России, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, 15 ноября информационный ресурс был включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Уточняется, что решение принято на основании материалов, поступивших из специальной комиссии Госдумы.

Ранее глава комиссии Василий Пискарёв сообщил о выявлении фактов нарушения законодательства со стороны ряда медиаресурсов в период выборной кампании.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.