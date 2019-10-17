Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ. Об этом по итогам заседания комиссии заявил её глава Василий Пискарёв.

«Приходится констатировать, что протестные акции, призывы участвовать в несогласованных митингах, конечно, срежиссированы и профинансированы, как сегодня мы по материалам (представителей СМИ. — RT) видели, из-за рубежа», — цитирует ТАСС парламентария.

Как отметил депутат, «в России, оказывается, действуют центры по подготовке лидеров, в кавычках назовём их, лидеров протестных акций, нарушителей закона».

«И за границей есть центры, которые готовят за чужие деньги вот таких лидеров» — добавил он.

По его словам, комиссия также выявила нарушения законодательства со стороны «Медузы», русской службы BBC, «Радио Свобода»*, «Голоса Америки»* и ряда других медиаресурсов в период выборной кампании в России.

Материалы, как ожидается, будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру.

«Мы обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены и в других медиаресурсах иностранных, таких как «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медуза», русская служба BBC, «МБХ-медиа», «Голос Америки», — рассказал Пискарёв.

Как подчеркнул депутат, представитель ведомства, которое «курирует вопросы исполнения законодательства о СМИ, подтвердил, что действительно эти медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины».

Ранее соответствующая комиссия нижней палаты парламента направила Facebook вопросы, которые касаются соблюдения российского законодательства.

В конце сентября в комиссии поручили подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства страны.

* СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.