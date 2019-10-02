Комиссия ГД направила Facebook вопросы по соблюдению законодательства

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России направила Facebook вопросы, которые касаются соблюдения российского законодательства.
Комиссия ГД направила Facebook вопросы по соблюдению законодательства
  • Reuters

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

«Направили вопросы в Америку. У Facebook нет своего юридически значимого представительства в Москве», — сказал он.

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