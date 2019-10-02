Комиссия ГД направила Facebook вопросы по соблюдению законодательства

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России направила Facebook вопросы, которые касаются соблюдения российского законодательства.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

«Направили вопросы в Америку. У Facebook нет своего юридически значимого представительства в Москве», — сказал он.

Ранее комиссия нижней палаты парламента по расследованию вмешательства в дела России поручила подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства России.

20 сентября в Госдуме призвали ввести финансовую ответственность для Google и Facebook за вмешательство в суверенные дела России.

8 сентября Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.