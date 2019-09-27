В ГД предложили штрафы до 50 млн рублей за нарушение законов о выборах

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России поручила подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства России.
В ГД предложили штрафы до 50 млн рублей за нарушение законов о выборах
  • ©duma.gov.ru

Об этом, как пишет ТАСС, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев после заседания комиссии.

Как напомнил депутат, в первом чтении уже был принят законопроект, который устанавливает штрафы за распространение в социальных сетях ложных фактов.

«Необходимо внести поправку, которая бы устанавливала аналогичное наказание за нарушения избирательного законодательства России… владельцами сайтов. Всех, кто подпадает под вариант в первом чтении», — подчеркнул он.

По его словам, новые нормы в случае принятия будут касаться владельцев как российских, так и зарубежных ресурсов. 

Ранее в комиссии нижней палаты парламента по расследованию вмешательства в дела России пришли к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.

Комиссия также намерена попросить МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства.

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