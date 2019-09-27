Комиссия Госдумы попросит МИД изучить вопрос аккредитации Deutsche Welle
- РИА Новости
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комиссии Василий Пискарёв по итогам заседания.
«Направить материалы в МИД, чтобы они рассмотрели вопрос о продолжении действия аккредитации Deutsche Welle», — сказал он.
Ранее стало известно, что комиссия пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.
20 сентября депутат Адальби Шхагошев заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители телерадиокомпании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела.