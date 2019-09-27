Комиссия Госдумы попросит МИД изучить вопрос аккредитации Deutsche Welle

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства.
Комиссия Госдумы попросит МИД изучить вопрос аккредитации Deutsche Welle
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комиссии Василий Пискарёв по итогам заседания.

«Направить материалы в МИД, чтобы они рассмотрели вопрос о продолжении действия аккредитации Deutsche Welle», — сказал он.

Ранее стало известно, что комиссия пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.

20 сентября депутат Адальби Шхагошев заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители телерадиокомпании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела. 

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