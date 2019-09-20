В Госдуме вновь пригрозили лишить DW аккредитации в России

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Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители телерадиокомпании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела. Об этом сообщил член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.

«Я через Министерство иностранных дел и через Роскомнадзор направлю обращение к ним, если они не будут реагировать и дальше будут нам отказывать, о временном лишении или приостановлении аккредитации их представительства в Российской Федерации», — цитирует Шхагошева РИА Новости.

По его словам, на предстоящее заседание комиссии 27 сентября представители DW вновь приглашены, однако ответа пока не поступало.

Он добавил, что против компании может быть возбуждено административное дело.

В начале сентября руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.

Глава комиссии Василий Пискарёв предупредил СМИ о возможном лишении аккредитации, если оно не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.

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