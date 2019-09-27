Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе Deutsche Welle

Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы комиссии Василия Пискарёва, эксперты нашли в статье признаки оправдания экстремизма.

«Собранные материалы мы намерены направить в первую очередь в Роскомнадзор с тем, чтобы они поставили вопрос об ответственности», — сказал он.

Пискарёв добавил, что также материалы будут направлены в Генпрокуратуру.

В начале сентября руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.

Глава комиссии Василий Пискарёв предупредил СМИ о возможном лишении аккредитации, если оно не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.

8 августа МИД России указал на недопустимость действий данного СМИ, которое, по мнению ведомства, напрямую призывало в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.