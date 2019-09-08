Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

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Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами. В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России.
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
  • Reuters

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Там отметили, что такие действия со стороны иностранных компаний «являются недопустимыми».

Ранее Роскомнадзор направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября в связи с выборами в России.

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