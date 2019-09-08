Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
- Reuters
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
Там отметили, что такие действия со стороны иностранных компаний «являются недопустимыми».
Ранее Роскомнадзор направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября в связи с выборами в России.