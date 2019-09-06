Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

Роскомнадзор направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября в связи с выборами в России.

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что если эти меры не будут приняты, то Россия будет расценивать это в качестве вмешательства в суверенные дела страны.

Также это будет расценено как воспрепятствование проведению демократических выборов. В этом случае российская сторона оставляет за собой право на адекватную реакцию, заявили в Роскомнадзоре.

В августе Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube.