Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

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Роскомнадзор направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября в связи с выборами в России.
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Отмечается, что если эти меры не будут приняты, то Россия будет расценивать это в качестве вмешательства в суверенные дела страны. 

Также это будет расценено как воспрепятствование проведению демократических выборов. В этом случае российская сторона оставляет за собой право на адекватную реакцию, заявили в Роскомнадзоре.

В августе Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube.

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