Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

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Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
  • Reuters

В ведомстве сообщили, что, согласно имеющимся данным, «ряд структур», у которых есть YouTube–каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, для того, чтобы распространять информацию о несанкционированных массовых мероприятиях, включая те, которые направлены на срыв выборов федерального и регионального значения.

​В Роскомнадзоре утверждают, что подобные push-уведомления поступают в том числе пользователям, которые не являются подписчиками YouTube-каналов указанных «структур».

В заявлении говорится, что если Google не примет меры, то Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны. Также это будет расценено как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, заявили в ведомстве.

Отмечается, что российская сторона оставляет за собой право на адекватную реакцию.

По данным МВД, 10 августа в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы приняли участие около 20 тыс. человек.

После митинга МВД сообщило о задержании более 130 человек, участвовавших в несанкционированной акции.

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