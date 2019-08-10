На несанкционированной акции в Москве задержали более 130 человек

В МВД заявили, что за различные правонарушения во время несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны 136 человек.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве. «За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек», — указали в полиции. Уточняется, что несанкционированная акция была организована после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова. Согласно последним данным МВД, в согласованном митинге в Москве приняли участие около 20 тыс. человек. RT ведёт текстовую трансляцию.