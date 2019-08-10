На несанкционированной акции в Москве задержали более 130 человек
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
«За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек», — указали в полиции.
Уточняется, что несанкционированная акция была организована после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова.
Согласно последним данным МВД, в согласованном митинге в Москве приняли участие около 20 тыс. человек.
RT ведёт текстовую трансляцию.