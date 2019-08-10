На несанкционированной акции в Москве задержали более 130 человек

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В МВД заявили, что за различные правонарушения во время несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны 136 человек.
На несанкционированной акции в Москве задержали более 130 человек
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

«За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек», — указали в полиции.

Уточняется, что несанкционированная акция была организована после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова.

Согласно последним данным МВД, в согласованном митинге в Москве приняли участие около 20 тыс. человек.

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