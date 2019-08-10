В Москве проходит акция протеста
- © RT
-
10 августа 2019
Напомним, согласно заявке организаторов, митинг продлится с 14:00 до 16:30.
-
На проспект Академика Сахарова для участия в протесте приехал и репер Oxxxymiron (Фёдор Миронов).
- © RT
-
По данным МВД, на 14:00 число участников согласованной акции составило 7 тыс. человек.
-
В связи с митингом движение на некоторых улицах было временно ограничено. Так, в ЦОДД сообщили, что оно будет полностью перекрыто на улице Маши Порываевой, на участке от улицы Каланчёвской до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Эти меры будут действовать до 18:30.
-
Помимо российских флагов, заметна символика различных политический партий и движений. Есть также флаги Украины, ЛГБТ-сообщества и другие.
- © RT
- © RT
-
Организаторы митинга обратились в МВД по Москве, предупредив о готовящихся провокациях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, организаторы упоминают незарегистрированного кандидата Любовь Соболь.
«К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия. ГУ МВД России по Москве обращается ко всем участникам мероприятия (с просьбой. — RT) соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка», — говорится на сайте ГУ МВД по Москве.
-
В 14:00 митинг официально начался. Как рассказал корреспондент RT, на входе у металлоискателей скопилось большое количество людей.
- © RT
-
Ранее RT поговорил с активистом, четыре года проработавшим в команде Алексея Навального.
23-летний Пётр Проскуркин, который входил в число волонтёров, охранявших Навального на митингах, в интервью RT рассказал об особенностях работы на оппозиционера и о том, как организаторы протестных акций подставляли граждан под полицейские дубинки.
-
Накануне акций протеста московские власти предостерегли их организаторов и участников от провокаций и нарушений правопорядка.
«Как ранее подтверждалось департаментом, проведение митинга 10 августа согласовано на проспекте академика Сахарова. Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия», — сказали в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
-
В связи с многочисленными нарушениями порядка проведения митингов Следственный комитет возбудил уголовные дела по поводу массовых беспорядков. В рамках следствия уже были задержаны и арестованы 12 человек.