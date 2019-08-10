В Москве проходит акция протеста

В Москве проходит согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленная организаторами численность мероприятия — до 100 тыс. человек. В качестве места проведения акции протеста был выбран проспект Академика Сахарова. Это уже третье подобное мероприятие, однако первые два митинга были несогласованными. RT ведёт текстовую трансляцию.