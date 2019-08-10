В Москве проходит акция протеста

Короткая ссылка
Сергей Орлов, Святослав Петров
В Москве проходит согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленная организаторами численность мероприятия — до 100 тыс. человек. В качестве места проведения акции протеста был выбран проспект Академика Сахарова. Это уже третье подобное мероприятие, однако первые два митинга были несогласованными. RT ведёт текстовую трансляцию.
В Москве проходит акция протеста
  • © RT
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 10 августа 2019

    Напомним, согласно заявке организаторов, митинг продлится с 14:00 до 16:30.

  • На проспект Академика Сахарова для участия в протесте приехал и репер Oxxxymiron (Фёдор Миронов).

    • © RT

  • По данным МВД, на 14:00 число участников согласованной акции составило 7 тыс. человек.

  • В связи с митингом движение на некоторых улицах было временно ограничено. Так,  в ЦОДД сообщили, что оно будет полностью перекрыто на улице Маши Порываевой, на участке от улицы Каланчёвской до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Эти меры будут действовать до 18:30.

  • Помимо российских флагов, заметна символика различных политический партий и движений. Есть также флаги Украины, ЛГБТ-сообщества и другие.

    • © RT

    • © RT

  • Организаторы митинга обратились в МВД по Москве, предупредив о готовящихся провокациях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, организаторы упоминают незарегистрированного кандидата Любовь Соболь.

    «К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия. ГУ МВД России по Москве обращается ко всем участникам мероприятия (с просьбой. — RT) соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка», — говорится на сайте ГУ МВД по Москве. 

  • В 14:00 митинг официально начался. Как рассказал корреспондент RT, на входе у металлоискателей скопилось большое количество людей.

    • © RT

  • Ранее RT поговорил с активистом, четыре года проработавшим в команде Алексея Навального.

    23-летний Пётр Проскуркин, который входил в число волонтёров, охранявших Навального на митингах, в интервью RT рассказал об особенностях работы на оппозиционера и о том, как организаторы протестных акций подставляли граждан под полицейские дубинки.

  • Накануне акций протеста московские власти предостерегли их организаторов и участников от провокаций и нарушений правопорядка.

    «Как ранее подтверждалось департаментом, проведение митинга 10 августа согласовано на проспекте академика Сахарова. Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия», — сказали в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

  • В связи с многочисленными нарушениями порядка проведения митингов Следственный комитет возбудил уголовные дела по поводу массовых беспорядков. В рамках следствия уже были задержаны и арестованы 12 человек. 

Загрузить ещё
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить