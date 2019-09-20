В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство

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Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Надо принимать законы, чтобы такие явные откровенные нарушения закона преследовались штрафами... Это практика мировая. Должны быть миллион, десятки миллионов, может, сотни миллионов рублей за вмешательство и нарушение российского законодательства», — сказал он.

Ранее Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.

В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России. При этом ранее РКН направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября.

Сообщалось, что факты нарушений со стороны Google и Facebook во время выборов в России будут переданы в комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.

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