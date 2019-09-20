В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Надо принимать законы, чтобы такие явные откровенные нарушения закона преследовались штрафами... Это практика мировая. Должны быть миллион, десятки миллионов, может, сотни миллионов рублей за вмешательство и нарушение российского законодательства», — сказал он.

Ранее Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.

В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России. При этом ранее РКН направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября.

Сообщалось, что факты нарушений со стороны Google и Facebook во время выборов в России будут переданы в комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.