В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Надо принимать законы, чтобы такие явные откровенные нарушения закона преследовались штрафами... Это практика мировая. Должны быть миллион, десятки миллионов, может, сотни миллионов рублей за вмешательство и нарушение российского законодательства», — сказал он.
Ранее Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.
В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России. При этом ранее РКН направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября.
Сообщалось, что факты нарушений со стороны Google и Facebook во время выборов в России будут переданы в комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.