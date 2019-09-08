РКН передаст в парламентскую комиссию данные о нарушениях Google

Факты нарушений со стороны Google и Facebook во время выборов в России будут переданы в комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны, сообщили в Роскомнадзоре.

«К сожалению, ситуация, когда автоматические рекламные инструменты Google и Facebook используются для распространения политической рекламы в предусмотренный российским законодательством о выборах «день тишины», является регулярной», — сказал представитель ведомства Вадим Ампелонский, его цитирует ТАСС.

Ранее Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.

В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России. При этом ранее РКН направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября.