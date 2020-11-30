Тайны династии Зиминых: RT выяснил, что скрывает семья спонсора Навального

Родственные и дружественные связи во власти, криминальный бизнес, сомнительные источники доходов — излюбленные пассажи расследований Алексея Навального. Сам он признался, что фактически находится на содержании бизнесмена Бориса Зимина, сына основателя фонда «Династия»* Дмитрия Зимина. Вероятно, поэтому в списке его разоблачений нет истории о Зиминых. Пообщавшись с действующими и отставными правоохранителями и проводившими расследование журналистами, RT восполняет этот пробел. О том, как может быть связана с криминалом семья Зимина и при чём тут Коптевская ОПГ, — в материале RT.

До сих пор Алексей Навальный утверждал, что его личные доходы — профессиональный заработок юриста. Однако в недавнем интервью Юрию Дудю он признался: его фактически содержит проживающий в США бизнесмен, президент инвестиционной компании BMT Борис Зимин.

«Зимин очень хорошо понимает, что мне нужно на что-то жить, понимает, что политика — это основное моё место работы, приложения усилий, — говорит Навальный. — Он заключает со мной юридический контракт, я делаю действительно какую-то работу. Но это не то чтобы прямо полноценные отношения «клиент и заказчик»... Ему не настолько нужны эти услуги... В первую очередь он просто хочет нас поддержать».

Отец Бориса, Дмитрий Зимин, известен как основатель «ВымпелКома» («Билайн») и Фонда некоммерческих программ «Династия»*. В 2005 году Forbes оценивал его состояние в $520 млн. Меценат уверял, что отдал на благотворительность «почти всё».

В 2015 году Минюст признал «Династию» иноагентом, и Зимин-старший закрыл фонд.

И было у него два сына?

На странице Дмитрия Зимина в Facebook опубликована фотография с празднования его 85-летия в Центральном доме художника в Москве в апреле 2018 года.

На фото Зимин-старший сидит рядом с супругой Майей, за ней — его сын Борис, спонсор Навального, крайний справа — глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

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За спиной Дмитрия Зимина — мужчина в очках, Роман Зимин. В Facebook он в друзьях у Дмитрия Зимина. На его страничке — кадры с соревнований по боксу. На сайте Лиги бокса России есть данные о 38-летнем Романе Сергеевиче Зимине.

В сети фигурировала информация о том, что у Дмитрия Зимина два сына — Борис и Сергей. Но о последнем меценат предпочитал умалчивать.

Так, в 2006 году в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий Сергей Корзун прямо спросил основателя «Билайна» о втором сыне, о том, что «связывает его с Коптевской ОПГ».

«Я вам могу сказать только одно: это всё чепуха. Но вообще о своих семейных делах я говорить бы не хотел», — ответил Зимин.

RT направил запрос Зимину с просьбой прояснить ситуацию с сыновьями. Ответа не последовало. Однако вскоре после запроса статья о Дмитрии Зимине в Википедии претерпела ряд изменений — началась «война правок».

Согласно истории правок, 10 ноября из неё исчезла информация о том, что у Зимина два сына — Борис и Сергей. Остался только Борис, но появилась дополнительная информация в разделе «Семья» (которая впоследствии была удалена).

Она гласила (орфография и пунктуация сохранены. — RT): «Утверждает, что лидер коптевской преступной группировки ветеран афганской войны Сергей Дмитриевич Зимин — только однофамилец, не сын Д. Б. Зимина и вобще не родственник, не из рода предпринимателей Зиминых-Гучковых, хотя группировка действовала в районе института. После сообщений сайта «Компромат» о родственных связях с Сергеем Зиминым во время конфликта между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» решил уйти из бизнеса и заняться благотворительностью».

В подтверждение этого сообщения была добавлена ссылка на онлайн-журнал «Кот Шрёдингера».

«Сайт «Компромат.Ru» меньше всего подходит в качестве авторитетного источника информации, зато прекрасно сохраняет отголоски былых, как минимум медийных разборок, — говорится в материале журнала. — Там находим информацию о некоем Сергее Дмитриевиче Зимине, лидере Коптевской преступной группировки по кличке Зёма и якобы сыне основателя «ВымпелКома».

В публикации отмечается, что заметка появилась в 1999 году, «когда компания Зимина боролась за получение лицензии на первую в России двухдиапазонную сеть GSM-1800/900».

«Стоит ли говорить, что сын у Зимина единственный, зовут Борис?» — резюмирует автор статьи.

Однако 23 ноября в «Википедию» снова вернулась информация о втором сыне, Сергее Зимине, в прежней редакции. А 25 ноября опять исчезла.

По кличке Зёма

Однако «Компромат.RU» — далеко не единственный источник информации. Тот же Forbes в своём рейтинге богатейших людей России 2005 года указывает наличие двух сыновей у Зимина.

В январе 1998 года «Коммерсантъ» писал об объявлении в розыск лидера «коптевских» Сергея Зимина по кличке Зёма по подозрению в убийстве «тушинского преступного авторитета». К тому моменту Сергей, по сведениям издания, уже был в розыске по другому делу — за вооружённое нападение на предпринимателя в 1996 году.

По данным «Российской газеты», Коптевская ОПГ в конце 1990-х насчитывала 250 человек. Как отмечало издание в публикации 1998 года, «коптевские» контролировали «не только свои родные места» и часть центра столицы, но также большие участки на севере и северо-западе Москвы, бизнес в подмосковных Железнодорожном, Лобне, Долгопрудном, районы Шереметьева-1 и Шереметьева-2.

Из архивных оперативных данных следует, что Сергей Дмитриевич Зимин родился в 1962 году. Сейчас ему было бы 58 лет.

Бывший боксёр вошёл в состав Коптевской ОПГ в 1987 году, гласит справка Центрального адресно-справочного бюро (ЦАСБ) ГУВД Москвы 1994 года.

«Несколько раз подвергался уголовному преследованию, но благодаря даче взятки сотрудникам правоохранительных органов избегал наказания», — говорится в документе.

Когда Сергей Зимин стал лидером «коптевских», «коммерсантам от этого стало ещё хуже, потому как Зимин много сил положил на наведение порядка в коммерческих делах своей конторы», писала «Российская газета».

«Сергей Зимин... имел удостоверение работника Софринского отдельного батальона милиции», — писал в свой книге «Записки бандитского адвоката» Валерий Карышев, защищавший наёмного серийного убийцу Александра Салоника.

Источники RT в правоохранительных органах предоставили копию служебного удостоверения МВД Зимина и его же удостоверение охранника.

«В целях легального ношения оружия фиктивно состоял в коммерческом охранном бюро», — гласит справка ЦАСБ.

Среди особых примет Сергея Зимина числился нервный тик.

«При сильном волнении страдает нервным тиком, — говорится в справке ЦАСБ ГУВД Москвы. — Резко поворачивает голову и издаёт звуки, напоминающие собачий лай».

Сын за отца?

В 1999-м «Литературная газета» писала о Сергее Зимине как о сыне основателя «ВымпелКома» в связи с убийством совладельца компании Константина Кузового 25 марта 1999 года.

За семь лет до этого радиоинженер Дмитрий Зимин, более 35 лет занимавший руководящие должности в Радиотехническом институте (РТИ) им. А.Л. Минца, создал одну из первых в стране общедоступных сетей сотовой связи. Сделал он это на оборудовании американской фирмы PLEXSYS и на предоставленных российскими военными частотах. Так появилось АО «ВымпелКом».

В числе основателей был инженер и давний знакомый Зимина Константин Кузовой. В 1996 году в совет директоров компании вошёл бывший заместитель председателя правительства РФ Егор Гайдар.

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Компания долгое время была лидером на рынке, но после дефолта 1998 года понесла убытки: начали набирать популярность конкуренты — МТС, МСС, «СОНЕТ» и «МегаФон».

В сентябре 1998-го «ВымпелКом» покинул первый заместитель гендиректора Константин Кузовой. Он вошёл в руководство компании «Персональные коммуникации» («СОНЕТ»).

Вскоре Кузовой дал интервью агентству «Алгоритм-медиа», в котором рассказал о конфликте с Зиминым.

«У нас с Зиминым были идеологические расхождения, которые и заставили меня покинуть «ВымпелКом», — сказал тогда Кузовой.

При этом он остался акционером «ВымпелКома».

«Да, это моя собственность, и я хотел бы распоряжаться ею по собственному усмотрению», — заявил бизнесмен.

Спустя несколько месяцев после интервью, в марте 1999-го, Кузовой был застрелен в подъезде собственного дома.

«Литературная газета» писала об убитом, что он скупил 38% акций РТИ им. Минца, «намеревался объединить свою долю с большим пакетом акций конкурентов «Билайна» и таким образом «выдавить» Зимина из родного гнезда».

При этом и «Литературная газета», и «Коммерсантъ» отмечали, что Дмитрий Зимин был потрясён убийством бывшего партнёра.

В 2001 году Зимин ушёл из бизнеса и стал заниматься благотворительностью.

Тень стёртой личности

RT поговорил с журналистами — авторами расследований тех лет о Зимине, оперативниками РУОП (управлений по борьбе с оргпреступностью) в отставке, изучил документальные сведения от источников в МВД и спецслужбах.

Все они подтверждают: у Дмитрия Зимина был сын Сергей.

При этом Сергей Дмитриевич Зимин 1962 года рождения отсутствует в служебной базе МВД.

«Словно его кто-то сознательно удалил из системы», — удивляется источник RT в силовых структурах.

И всё же один документ нашёлся. Им стала карточка учёта транспортного средства в базе ГИБДД — мотоцикла «Ява» 1961 года выпуска вишнёвого цвета.

Приобрёл его в 1980 году, согласно этим данным, Сергей Дмитриевич Зимин. Если проанализировать эти сведения и другие архивные данные, то адрес регистрации Сергея на улице Фестивальной в Москве совпадает с тем, который был и у Дмитрия Зимина.

Иными словами, Сергей Зимин до призыва в армию, откуда он вернулся в 1987 году, судя по всему, жил по тому же адресу, что и Дмитрий Зимин.

«Итог многолетней бандитской войны»

В 1999 году Сергей Дмитриевич Зимин 1962 года рождения получил загранпаспорт. Об этом свидетельствуют архивные данные Бюро технической инвентаризации Московского округа и Единого госреестра прав на недвижимое имущество.

Адресом его местопребывания значится Германия — Берлин, улица Кутдам. Такой улицы в Берлине нет, возможно, в документе опечатка. Зато есть улица Курфюрстендамм (сокращённо — Кудамм). Она находится в западной части города, в округе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. Этот район был знаменит тем, что там селилась русская диаспора, в том числе и «русская мафия», бандиты 1990-х.

Впрочем, то, что Зёма скрылся за границей, предполагал и «Коммерсантъ» ещё в 1998 году. Местом бегства тогда называли Испанию — ещё одно средоточие mafia russa.

«Зимин, как и многие другие коптевские авторитеты, уже давно обосновался в Испании», — писало издание.

Источник RT в МВД сообщил, что разыскное дело Зимина было закрыто в 2007 году, хотя он остаётся в статусе подозреваемого в убийстве.

Бывший сотрудник правоохранительных органов Михаил (имя изменено), служивший в 1990-е годы в РУОП, не исключает, что Зёму через несколько лет после отъезда могли убить в Испании представители российского криминалитета.

«Вся верхушка «коптевских» была уничтожена — таков итог многолетней бандитской войны между группировками. А Зёма оставался единственным «старшим», до которого в России его враги не добрались, — рассуждает бывший оперативник в беседе с RT. — Зато, похоже, добрались в Европе».

По словам Михаила, снятие с розыска как раз и может означать, что в 2007-м у его коллег появилась информация о гибели Зёмы.

Примерно тогда же в Испании прошли спецоперации по задержанию влиятельных русскоязычных авторитетов, обвиняемых в России и Испании в совершении ряда преступлений.

Так, в 2005 году испанцы в ходе крупномасштабной полицейской операции «Оса» задержали более ста человек, громкие аресты бандитских авторитетов из России производились и в июне 2008-го в рамках спецоперации «Тройка».

О судьбе Зимина в Испании писал в автобиографическом романе «Ликвидатор» бывший киллер Ореховской и Курганской ОПГ Алексей Шерстобитов по кличке Лёша-Солдат. В 2008-м он был осуждён на 23 года колонии строгого режима.

«Вскоре пропадёт и Зимин (но уже заботами своих «близких»), на Испанской Ривьере, где постоянно проживал, катаясь на горных лыжах и занимаясь мотокроссом», — пишет Шерстобитов.

© Из книги Алексея Шерстобитова «Ликвидатор»

«Зимин пропал бесследно в Испании после встречи со своим партнёром, которому был и крышей, — продолжает в своей книге Лёша-Солдат. — Скорее всего, это было устроено его близкими в связи с потерей контроля над бизнесом».

Зимин, добавляет Шерстобитов, был другом детства начальника убойного отдела Московского уголовного розыска (МУР). Это могло бы объяснить, откуда у него удостоверение лейтенанта и почему в базе МВД нет никаких актуальных сведений о нём.

Версию о том, что Сергей Зимин пропал в Европе, поддерживает и действующий сотрудник МВД Алексей (имя изменено).

По стопам отца

«Сын известного криминального авторитета Сергея Зимина соскучился и просит найти своего папу, — писал портал Mash в январе 2018 года. — Полицейские рады — они сами его ищут ещё с прошлого века».

О пропаже в полицию заявил Роман Зимин, сообщает издание и добавляет: последний раз он виделся с отцом в 2000 году, в Испании. Роман Зимин на фотографии, опубликованной Mash в паблике в соцсетях, — тот же человек, что и на снимке в Facebook с юбилея основателя «ВымпелКома».

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Как выяснил RT, хотя Сергея Зимина никто уже не искал, Роман Сергеевич Зимин 1982 года рождения правоохранителям знаком давно.

По данным источников RT в МВД, оба прописаны по одному и тому же адресу в Москве на улице Каргопольской. Других людей с такими же Ф. И. О. и датой рождения, как у Романа, в Москве не зарегистрировано, подчеркнули в МВД.

Объединяет Романа с Сергеем не только любовь к боксу (последний, согласно справке ЦАСБ, до вступления «пехотинцем» в Коптевскую ОПГ в 1987 году был боксёром).

Источники в силовых структурах предоставили RT данные сводок. Согласно им, в 2005 году Роман Зимин был осуждён на четыре года условно по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, перевозка или хранение наркотиков).

В 2007-м Роман Зимин фигурировал в деле об избиении.

«Указанный гражданин проходил по профилактическому учёту в связи с тем, что 13 августа 2007 года около дома 137 по Дмитровскому шоссе нанёс побои жителю Красногорска», — рассказал RT источник в правоохранительных органах.

Зимой 2008-го Роман Зимин со своим подельником Георгием Чумбуридзе совершил грабёж и разбой, сообщил собеседник RT в МВД.

За совершение этих преступлений осенью того же года Останкинский районный суд Москвы приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Муки внука

В 2015 году Зимин был освобождён из колонии условно-досрочно, «с неотбытым сроком в два года, 11 месяцев и восемь дней», гласит одно из судебных решений по его делу.

Всё это время, как следует из архивных данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на имя Сергея Дмитриевича Зимина 1962 года рождения продолжали поступать квитанции на оплату услуг ЖКХ. К 2017 году задолженность по квартире на Каргопольской улице, дом 10, составляла 427 тыс. рублей.

Решение о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с Зимина Сергея Дмитриевича и Зимина Романа Сергеевича в пользу ЖСК «Брянск» заочно выносил Бутырский районный суд в декабре 2016 года. Жилищно-строительный кооператив «Брянск» — компания, обслуживающая дом на улице Каргопольской.

Примечательно, что в июне 2017 года в тот же Бутырский суд, к той же судье, согласно картотеке Мосгорсуда, обращался Зимин Р.С. с иском о «признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим».

Был ли это сын Сергея Зимина Роман и просил ли он суд признать безвестно отсутствующим или умершим своего отца, достоверно понять невозможно, так как судебные акты по этому делу не опубликованы. Известно только, что суд в удовлетворении этого иска отказал в августе 2017 года.

«Это ёмкое слово «связь»

Но именно в августе 2017 года жизнь у Романа Зимина, судя по всему, совершила крутой поворот.

19 августа на своей странице в Facebook он опубликовал похожий на средиземноморский пейзаж, снятый в чьих-то владениях, и поместил его на обложку.

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А 30 августа у него в друзьях появился Дмитрий Зимин.

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30 мая 2018 года Роман фотографировался вместе с семейством Зиминых на юбилее основателя «Билайна» в ЦДХ в Москве.

А несколькими месяцами ранее, в январе, он, как упоминалось выше, подал заявление в полицию о розыске отца. Ведь если человек формально не значится в списке мёртвых, то и наследовать после него нельзя. Кроме того, де-юре без признания родственника, владеющего квартирой, умершим гражданин не сможет распоряжаться жилплощадью или выписать оттуда умершего.

Чем увенчались его хлопоты, неизвестно. Однако в 2019 году, не позднее мая,

Роман Зимин купил, по данным источника RT в ГИБДД, Mercedes-Benz Е-класса за 3 млн рублей.

По данным ГИБДД на 20 ноября, с 2019 года он накопил 17 тыс. рублей неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Весной 2019 года Роман Зимин, кроме того, обратился в Бутырский районный суд с ходатайством о досрочном погашении судимости.

Аргументами для удовлетворения этой просьбы стало то, что Зимин «обучается в вузе, положительно характеризуется, воспитывает несовершеннолетнего ребёнка, зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, к уголовной и административной ответственности не привлекался».

Однако суд в июне того же года Роману Зимину в погашении судимости отказал, в том числе «в силу недостаточности времени, необходимого для вывода о безупречном поведении осуждённого после отбывания наказания».

Таким образом, пока Роман Зимин перед лицом закона формально остаётся ранее судимым.

«Определить зерно образа» Дмитрия Зимина может «короткое и ёмкое слово «связь», сказала ведущая юбилейного вечера деда Романа Зимина — основателя уже несуществующей «Династии».

«Связь не только в смысле коммуникации, которой Дмитрий Борисович отдал огромную часть своей жизни. Это, конечно же, связь времён. Связь поколений. Связь традиций. Связь династий», — пояснила она свою мысль.

Для семьи Зиминых эти слова, вероятно, имеют особый смысл.

* Фонд «Династия» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25 мая 2015 года.