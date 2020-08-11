«Расстрелял всю обойму»: как Навальному удалось избежать ответственности за драку с применением оружия в 2007 году

Драка у ночного клуба в центре Москвы, стрельба в упор и окровавленное лицо потерпевшего, оскорблённого по национальному признаку: RT публикует уникальные материалы о том, как Алексею Навальному удалось избежать суда за хулиганство с применением оружия в 2007 году. Эта история вновь обрела актуальность, так как вскоре Навальному, вероятно, предстоит предстать перед судом по обвинению в клевете на ветерана ВОВ Игната Артёменко, публично заклеймённого «холуём» и «предателем».

События, о которых пойдёт речь ниже, произошли 13 лет назад — 30 октября 2007 года.

В тот день в московском клубе «Гоголь», что в Столешниковом переулке, состоялись политические дебаты. В них участвовали кандидат в депутаты Госдумы Мария Гайдар и писатель Эдуард Багиров. Ведущим был «яблочник» Алексей Навальный. К моменту начала мероприятия, назначенного на восемь часов вечера, в клубе, как вспоминали его сотрудники, собралось примерно 200 человек. Но не политическим дискурсом запомнился тот вечер, а потасовкой со стрельбой по окончании дебатов.

Драка произошла на улице, перед входом в клуб. Участвовали в ней двое: член партии «Яблоко» Алексей Навальный и один из посетителей клуба — Тимур Тезиев. В результате, как потом свидетельствовал Тезиев, Навальный несколько раз, практически в упор, выстрелил в него из газового пистолета.

Обоих задержала милиция, оба написали друг на друга заявления. В отношении Навального было возбуждено уголовное дело. Расследование прекращалось и возобновлялось несколько раз, пока не было закрыто окончательно.

Ищите женщину

Навальный и его сторонники, в том числе Илья Яшин (на тот момент последний был членом партии «Яблоко») обвинили в произошедшем скандале Тезиева. Причиной его стала Мария Гайдар.

Из письменных показаний администратора кафе «Гоголь» Евгения Жигульских: «Во время проведения «дебатов», молодой человек с бородкой (в которого впоследствии стреляли) вышел на сцену, подарил Гайдар розу, поздравил с прошедшим днём рождения и высказал в её адрес комплименты».

По мнению Эдуарда Багирова, выход на сцену Тезиева с цветами состоялся уже по окончании дебатов. Именно этот эпизод, считает он, стал началом конфликта, так как в 2007 году, по слухам, у Навального и Гайдар был роман.

«Это известно всем. Конечно, (они. — RT) встречались. Маша вообще была очень любвеобильной. Я видел лицо Навального, он вскипел. Его можно понять», — рассказал RT Эдуард Багиров.

Из показаний Алексея Навального: «Я обратил внимание на то, что в зале слева от сцены находится агрессивная группа нетрезвых молодых людей. Они вели себя вызывающе, выкрикивали нецензурные оскорбления мне и участникам дебатов (в частности М. Гайдар). На призывы успокоиться они ответили громкой нецензурной бранью».

После этого между двумя группами посетителей вспыхнул конфликт, кто-то облил кого-то пивом, кто-то бросил стаканом в ответ. Однако версий того, кто именно начал перебранку, в деле несколько. Навальный и его сторонники утверждали, что зачинщиком были Тезиев и его товарищи.

Из показаний Ильи Яшина: «Молодые люди, в том числе Тезиев, вели себя агрессивно, провоцировали собравшихся и оскорбляли ведущего дебатов Навального. В финальной части дебатов указанная группа молодых людей устроила потасовку со зрителями, активным участником которой был Тезиев».

Сам Навальный также показал, что «эти молодые люди дважды спровоцировали драку с другими зрителями».

«Нанесли несколько ударов присутствующим, — сообщил он в милиции. — Один из них ударил охранника пивной кружкой по голове».

Всё это, добавил Навальный, «могут подтвердить не менее 200 свидетелей».

Перебранка с пивом

Тезиев не скрывал, что пришёл с друзьями в клуб, чтобы «просто пообщаться и выпить».

С его слов, события развивались следующим образом. После того, как он подарил Гайдар цветок и сделал комплимент, он вернулся к своим друзьям за столик, и они продолжили выпивать. Но затем Тезиеву стало плохо, он ушёл в туалет. Возвращаясь, он решил выйти на улицу подышать и по пути заметил, «что народ, сидящий в зале, встал и что-то выкрикивал».

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Один из товарищей Тезиева, Михаил Федотов, впоследствии заявлял, что потасовку в клубе начали другие посетители.

«Когда Тимур находился в туалете, в зале один из посетителей пролил бокал пива на другого, а тот в свою очередь кинул в него бокал, после чего посетители встали и в зале стало немного шумно», — рассказал он дознавателям.

Официант «Гоголя» Иван Кузьменков рассказал, что во время дебатов кто-то выкрикнул из зала: «Маша будет наша». Ведущий (Навальный) просил его успокоиться, но тот «стал нецензурно ругаться в сторону ведущего».

«В это время кто-то облил оравшего гостя сзади жидкостью. Он вскочил и стал искать обидчика, — вспоминал свидетель. — Сотрудник службы безопасности стал вытеснять нарушителей порядка из клуба. Как только последнего вывели из заведения, ведущий спустился со сцены и последовал к выходу».

Этот человек, по словам официанта, был «одет в спортивную одежду и коротко стрижен». Тезиев же был одет в джемпер и джинсы.

Из показаний официанта Кузьменкова: «Тот гость, которого впоследствии избили, во время дебатов вёл себя в зале вполне корректно, сидел молча и не высказал в адрес ведущего ничего некорректного».

Из показаний администратора клуба «Гоголь» Андрея Лукьянчикова: «В ходе дебатов прозвучали вопросы из зала и были получены ответы. Под конец мероприятия, ведущий дебатов Навальный ответил на вопросы, а потом сказал в адрес кого-то из зала: «Поговорим на улице».

В свою очередь, Тезиев рассказал, что кто-то просто вытолкнул его из заведения. Обернувшись, он увидел перед собой Навального.

Кровавые дебаты

Из показаний Тимура Тезиева: «Данный гражданин в грубой форме задал мне несколько вопросов примерно одного и того же содержания: «кто ты такой и что ты здесь делаешь». При этом он назвал меня «чуркой».

Завязался словесный конфликт.

«Он (Навальный. — RT) достал пистолет. Я сделал шаг назад, и гражданин Навальный начал производить выстрелы с расстояния примерно двух метров, — показал Тезиев. — Он расстрелял всю обойму из пневматического пистолета. Выстрелы он производил в область головы. Я начал укрываться руками».

Когда у Навального «закончились шарики», Тимур Тезиев «бросился на него и нанёс один удар в область головы».

«После чего двое мужчин, стоящие за спиной Навального, повалили меня на землю, начали наносить удары ногами по всему телу и голове», — сообщил Тезиев.

В милиции Навальный утверждал, что во время конфликта около клуба он сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда это не подействовало, произвёл четыре выстрела в Тезиева примерно с трёх метров, целясь в корпус.

«В голову выстрелы не производились», — заявил он.

Наряд вызвал следовавший мимо заведения Андрей Подушко. Он увидел, что пистолет был в руках мужчины, одетого «в коричневый пиджак, чёрную майку, синие джинсы». Именно так и выглядел Навальный в тот вечер.

Прибывший на место наряд группы немедленного реагирования доставил обоих участников драки в ОВД по Тверскому району «для разбирательства по факту произошедшего».

«Отпустят часа через два»

Спустя час после инцидента Навальный написал о задержании на своей странице в «Живом журнале» (орфография и пунктуация автора сохранены): «Да а а ,,. в гоголе врядли согласятся еще раз принять наши дебаты».

© navalny.livejournal.com

«Не звоните — телефон разрывается, не могу спокойно позвонить жене и маме, которые явно офигевают от сообщений по радио о стрельбе на дебатах», — пожаловался Навальный и успокоил своих подписчиков: «Тем кто почему-то уверен, что у меня дыра в голове сообщаю: дыры нет».

Милицию, по словам Навального, больше всего интересовала его «партийная принадлежность». А Тезиева он назвал «чёртом».

«Отпустят часа через два. Уже бы отпустили, но этот чёрт решил почему-то написать на меня заявление», — написал Алексей Навальный в ЖЖ.

Газовый пистолет у Навального изъяли. Это была модель ИЖ-78-9T. Экспертиза подтвердила: «Пистолет для стрельбы пригоден». При этом лицензию на ношение оружия Навальный получил немногим ранее произошедшего инцидента — в августе того же года.

В результате драки сам Навальный отделался ссадиной на лбу, и подобные «телесные повреждения» дознаватели не сочли «причинившими вред здоровью».

Тезиеву поставили другой диагноз: «Ушибленная рана бровной дуги справа. Ранения нижней трети левого предплечья, левой половины грудной клетки из пневматического оружия. Ссадины кожи в области 7-11 рёбер».

Через несколько дней после инцидента, 2 ноября 2007 года, ОВД по Тверскому району Москвы возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). В тот же день оно было отменено и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора столицы.

Постепенно расследование развалилось. Без политики тут не обошлось, но задействовала этот ресурс не милиция, как утверждал в своём «ЖЖ» Навальный, а его сторонники.

Время лечит?

На следующий день после инцидента в милицию обратился Никита Белых — будущий губернатор Кировской области и шеф Навального, а на тот момент председатель партии «Союз правых сил».

Как потом рапортовал начальству ответственный руководитель по ОВД это обращение было «по поводу непридания политической окраски произошедшего инцидента».

Уже вскоре, 7 ноября, дело с хулиганской статьи, грозившей Навальному до пяти лет лишения свободы, переквалифицировали на побои (ст. 116 УК РФ), максимальное наказание за которые — два года. Вновь было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и в тот же день отменено.

Кроме того, переквалификация означала, что расследование больше не проводится по инициативе правоохранительных органов, а становится частным делом Тезиева и Навального.

«Это дело (побои. — RT) частного обвинения и процессуально оно возбуждается мировым судом по заявлению потерпевшего, чего, судя по всему, сделано не было», — прокомментировал эту ситуацию RT адвокат Алексей Маскаев.

Тверская межрайонная прокуратура 12 ноября продлила срок дознания на месяц. Но 28 ноября в ОВД обратился адвокат потерпевшего Владимир Гаглоев с просьбой прекратить проверку, так как «Тезиев претензий к гражданину Навальному на данный момент не имеет».

Заявление адвоката стало основанием для нового отказа в возбуждении дела в отношении Навального, которое ОВД Тверского района вынесло 29 ноября.

История повторилась ещё дважды. Прокуратура 17 декабря отправила в ОВД материал на дополнительную проверку, а 21 декабря в возбуждении дела снова отказали. Другую попытку возобновить дознание прокуратура сделала 9 января 2008 года, но 18 января ОВД был вынесен очередной отказ.

С каждой новой проверкой достоверность произошедших событий выглядела всё менее убедительной. После заявления адвоката Гаглоева об отсутствии претензий к Навальному милиция уже не могла разыскать Тезиева для проведения новой экспертизы. А повреждения, выявленные у него ранее, сочли неопасными для жизни. К кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности они, согласно финальному постановлению об отказе в возбуждении дела, также не привели.

«Если у Тезиева нет никаких телесных повреждений, полученных в результате стрельбы, то сложно доказать, что он пострадал от выстрелов. Вероятно, и сам факт применения травматического оружия неоднозначен. Получилось, что всё только со слов», — считает адвокат Алексей Маскаев.

Адвокат Владимир Гаглоев сказал RT, что по прошествии стольких лет уже не помнит всех деталей этой истории, но уверен, что его подзащитный «не хотел никаких судебных разбирательств и тяжб».

«Насколько я помню, Тезиев не горел желанием писать заявление и связываться с правоохранительными органами», — сказал защитник пострадавшего.

«В связи с пропагандой националистических идей»

Что касается партийной принадлежности Навального, то её он лишился в декабре того же года. Но не по инициативе милиции.

Напомним, Алексей Навальный подал заявление о вступлении в партию «Яблоко» ещё в 2000 году. В начале 2007 года он входил в федеральный совет партии и занимал должность руководителя аппарата московского «Яблока».

«Его (Навального. — RT) выгнали, исключили из «Яблока» за национализм, — сказал пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. — Речь шла не о высказываниях, а об участии в националистических проектах и «Русских маршах».

Яковлев предоставил RT копию решения об исключении Навального из РОДП «Яблоко», подписанное лидером партии Григорием Явлинским.

«В связи с пропагандой националистических идей, что наносит политический ущерб Партии, в соответствии с пунктом 8.6.4 Устава Партии, — исключить Навального Алексея Анатольевича из членов Партии «ЯБЛОКО», — гласит документ.

© Пресс-служба РОДП «Яблоко»

Но это, как видно, не сильно повлияло на Навального, претендующего на роль президента многонациональной страны.

Недавно в сети широко обсуждались ксенофобские высказывания Навального в адрес евреев и поляков.

Также по теме Оскорблённый Навальным ветеран рассказал о своём участии в войне Ветеран Игнат Артёменко, который снялся в ролике о Конституции и которого оппозиционер Алексей Навальный впоследствии назвал «холуём»...

Уничижительные реплики были опубликованы на его странице в «Живом Журнале» спустя два года после описываемых выше событий. В своём блоге Навальный назвал евреев «жидами» и предлагал «подогреть их цехинами».

Сейчас Навальный проходит обвиняемым по делу о клевете на 93-летнего ветерана ВОВ Игната Артёменко, которого публично назвал «предателем» и «холуём».

Клевета считается преступлением небольшой тяжести. К таким относят те уголовно-наказуемые деяния, максимальный срок наказания за которые не превышает трёх лет лишения свободы (а за клевету и вовсе грозит только штраф либо обязательные работы). Это означает, что, если спустя два года после совершения такого правонрушения, в отношении обвиняемого не будет вынесен и не вступит в силу приговор, от уголовной ответственности он будет освобождён.