Оскорблённый Навальным ветеран рассказал о своём участии в войне

Ветеран Игнат Артёменко, который снялся в ролике о Конституции и которого оппозиционер Алексей Навальный впоследствии назвал «холуем» и «предателем», рассказал RT о том, как защищал родину во время Великой Отечественной войны.

По словам Артёменко, когда ему было около 14 лет, на их деревню напали немцы — это произошло через 12 дней после начала войны.

Ветеран рассказал, что он вместе с другими ребятами собирал оружие с убитых солдат и передавал партизанам.

После этого его арестовали немцы, но Артёменко удалось сбежать и добраться до партизанского отряда.

Впоследствии он был принят в 37-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 114-й стрелковый пункт 2-го Белорусского фронта.

Во время форсирования Одера он получил ранения в ногу и позвоночник.

«30 апреля, когда начали форсировать Одер, я попал под обстрел, меня ранили в позвоночник, ногу — две раны на ноге. 9 мая я находился в госпитале после ранения, радости было через верх, что кончилась война», — рассказал он.

© Фото из личного архива Игната Артеменко

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

В частности, в ролике снялись участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артёменко и врач-кардиохирург Лео Бокерия.

Навальный позднее опубликовал ролик в своём Telegram-канале, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео. Также он поставил под сомнение тот факт, что Артёменко воевал, указывая на «нестыковки в биографии».

Внук ветерана Игорь Колесников рассказал, что его деду пришлось вызывать скорую помощь после того, как он узнал о словах Навального. СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете.

Подробнее — в материале RT.