В СПЧ прокомментировали слова Навального о евреях

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитник и бывший член президиума Российского еврейского конгресса Александр Брод прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

Речь идёт о найденной ранее записи, датированной 2009 годом и посвящённой выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев «жидами» и предлагает «подогреть их цехинами».

«Скорее всего, это говорит о культуре человека. Какими бы либерально-демократическими масками он ни прикрывался, естество всегда прёт наружу и рано или поздно заявит о себе. До политической культуры ещё очень далеко нашим претендующим на заботу о государстве деятелям», — сказал Брод.

Он подчеркнул, что спекулировать на теме национализма нельзя.

«Во-первых, должна быть соответствующая общественная среда неприятия. Цивилизованные политики должны задавать такой тон и постоянно обращать внимание, что недопустимо проявление националистических настроений, особенно в периоды избирательных кампаний», — сказал правозащитник.

Во-вторых, добавил он, если высказывания идут вразрез с законом, содержат призывы к насильственным действиям или иные признаки нарушения законодательства, «нужно реагировать возбуждением уголовных либо административных дел на авторов таких высказываний».

Ранее СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.