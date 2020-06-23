В СПЧ прокомментировали слова Навального о евреях
Речь идёт о найденной ранее записи, датированной 2009 годом и посвящённой выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев «жидами» и предлагает «подогреть их цехинами».
«Скорее всего, это говорит о культуре человека. Какими бы либерально-демократическими масками он ни прикрывался, естество всегда прёт наружу и рано или поздно заявит о себе. До политической культуры ещё очень далеко нашим претендующим на заботу о государстве деятелям», — сказал Брод.
Он подчеркнул, что спекулировать на теме национализма нельзя.
«Во-первых, должна быть соответствующая общественная среда неприятия. Цивилизованные политики должны задавать такой тон и постоянно обращать внимание, что недопустимо проявление националистических настроений, особенно в периоды избирательных кампаний», — сказал правозащитник.
Во-вторых, добавил он, если высказывания идут вразрез с законом, содержат призывы к насильственным действиям или иные признаки нарушения законодательства, «нужно реагировать возбуждением уголовных либо административных дел на авторов таких высказываний».
Ранее СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.