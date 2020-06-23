В СПЧ прокомментировали слова Навального о евреях

Короткая ссылка
RT
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитник и бывший член президиума Российского еврейского конгресса Александр Брод прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

Речь идёт о найденной ранее записи, датированной 2009 годом и посвящённой выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев «жидами» и предлагает «подогреть их цехинами».

«Скорее всего, это говорит о культуре человека. Какими бы либерально-демократическими масками он ни прикрывался, естество всегда прёт наружу и рано или поздно заявит о себе. До политической культуры ещё очень далеко нашим претендующим на заботу о государстве деятелям», — сказал Брод.   

Он подчеркнул, что спекулировать на теме национализма нельзя.

«Во-первых, должна быть соответствующая общественная среда неприятия. Цивилизованные политики должны задавать такой тон и постоянно обращать внимание, что недопустимо проявление националистических настроений, особенно в периоды избирательных кампаний», — сказал правозащитник.

Во-вторых, добавил он, если высказывания идут вразрез с законом, содержат призывы к насильственным действиям или иные признаки нарушения законодательства, «нужно реагировать возбуждением уголовных либо административных дел на авторов таких высказываний».

Ранее СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить