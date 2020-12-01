«Медиапространство превратилось в арену геополитического противостояния»: Захарова о глобальной информационной борьбе

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RT
В международном центре МИА «Россия сегодня» проходит круглый стол на тему «Двухцветный мир: борьба за правду». На повестке — проблема глобального информационного противостояния и его причины. В дискуссии участвуют главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, руководитель RT France Ксения Федорова, декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав Скворцов, а также член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. RT ведёт прямую трансляцию.

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