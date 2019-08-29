Дорогая редакция: кто содержит убыточный телеканал «Дождь»

Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа. Речь идёт о траншах от Европейской комиссии и фонда Sreda Foundation. 21 августа 2019 года мы обратились к генеральному директору «Дождя» Наталье Синдеевой с просьбой прокомментировать эту информацию. Через несколько часов на сайте телеканала был в спешке выложен финансовый отчёт, из которого следует, что средства поступали в рамках рекламных контрактов cо структурами Европейского союза. Позже в разговоре с ТАСС сама Синдеева так прокомментировала ситуацию: «Они (ЕС) заказывают нам программы «Россия — это Европа», которые продвигают европейские ценности».

Помощь из Европы

В 2014 году «Дождь» получил первый транш на сумму €99 990 от Генерального директората по вопросам развития и сотрудничества ЕС, выяснил RT. В документах на сайте системы финансовой прозрачности бюджета ЕС говорится, что средства выделены на «русскоязычное теле-/онлайн-дополнение об отношениях ЕС и России с акцентом на реализуемые в России проекты, финансируемые ЕС».

Ровно такую же сумму и с аналогичным обоснованием ЕС перевёл «Дождю» и в 2015 году.

В октябре 2015 года основатель и основной владелец «Дождя» Наталья Синдеева, комментируя грядущие поправки в закон о СМИ, которые обязывали медиакомпании уведомлять Роскомнадзор о получении средств из-за рубежа, сообщила, что телеканала эти требования не коснутся, поскольку «Дождь» не финансируется из-за границы.

Тем временем ЕС продолжал выделять «Дождю» средства. В 2016-м — €59 992. В 2018-м — €109 995.

Как следует из отчёта, который появился на сайте телекомпании 21 августа, в марте 2019 года от Евросоюза поступило 1,55 млн рублей, в июне 2019 года — 1,37 млн рублей.

Как ранее выяснил RT, телеканал «Дождь» также получал деньги от фонда поддержки российских СМИ Sreda Foundation, зарегистрированного в Великобритании (6 декабря 2018 года совет фонда принял решение о его ликвидации). В феврале 2015-го фонд перевёл каналу 7,5 млн рублей, а в июле того же года был признан Министерством юстиции РФ иноагентом. Уже в новом статусе фонд продолжал помогать «Дождю», перечислив в 2016 году €101 487, а в 2017 году — $99 887.

Согласно отчёту, который опубликовал «Дождь», с 2014 по 2018 год телеканал получил 34 млн 562 тыс. рублей от Евросоюза и фонда Sreda Foundation. Из них 20 млн 697 тыс. стоила реклама на ТВ, остальные 13 млн 865 тыс. получены за рекламу в интернете. В 2019 году канал получил от ЕС 2 млн 92 тыс. рублей за рекламу.

В 2016 году полученные от ЕС и Sreda Foundation средства составляли 14,6% рекламных доходов канала. В 2018-м — 16,3%.

«Дождь» направлял в Роскомнадзор уведомления о получении денежных средств от иностранных источников по итогам II квартала 2016-го, IV квартала 2017-го, I и IV кварталов 2018 года, следует из ответа ведомства на запрос RT. В сведениях по итогам II квартала 2016 года и IV квартала 2018 года одним из отправителей денежных средств указан Европейский союз (Европейская комиссия).

«Обращаем ваше внимание, что обязанность предоставления информации о получении денежных средств не распространяется на случаи получения редакцией СМИ, вещателем или издателем денежных средств от распространения рекламы», — говорится в ответе Роскомнадзора.

По мнению юриста, члена Общественной палаты Ильи Ремесло, руководители «Дождя», видимо, решили действовать на опережение. Получив запрос от RT, они оперативно опубликовали отчёт на сайте.

«У политтехнологов это называется «информационная прививка»: когда кто-то знает о появлении информации, которую невозможно опровергнуть, сам объект, в отношении которого идёт негатив, должен опубликовать эти сведения первым. Тогда возникнет эффект добровольного признания: мол, мы сами всё вам рассказали, уважаемая аудитория. Тогда репутационные потери от публикации могут быть ниже», — отметил в в беседе с RT Илья Ремесло.

В августе 2019 года посол ЕС в России Маркус Эдерер посещал офис телеканала «Дождь», рассказал RT сотрудник телеканала на условиях анонимности.

Аффилированная компания

В 2017 году американский Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) (сейчас он называется Агентство США по глобальным медиа (USAGM)) назвал «Дождь» аффилированной компанией в официальном бюджетном запросе конгрессу. Раздел документа, в котором содержится эта информация, носит название «Альтернативы для противодействия давлению со стороны России» (Providing Alternatives to Counter Russia Pressure).

USAGM (ранее BBG) финансируется из американского бюджета и управляет в том числе зарубежными редакциями «Голоса Америки»* и «Радио Свобода»*. В документе говорится о выстраивании партнёрских отношений с каналами «Дождь», РБК и «Эхо Москвы». Сотрудники «Голоса Америки» и «Радио Свобода» устраивали встречи с сотрудниками «Дождя» для обмена опытом, а в передачах «Дождя» освещались такие знаковые для американского зрителя события, как полемика вокруг акта Магнитского.

Ранее на портале раскрытия информации согласно Закону о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA) публиковались сведения о том, что «Дождь» сотрудничал с USAGM с 2013 года.

Впервые о сотрудничестве агентства с «Дождём» упоминалось в отчёте Генерального инспектората Госдепартамента США за 2013 год. Из документа следует, что USAGM поддерживает «аффилированные отношения» (affiliate-type relationship) с «Дождём» — «либеральным новостным и культурным каналом, доступным на кабельном и спутниковом телевидении». Отсутствие официального соглашения между ними объяснялось тем, что «Дождь» не желает подписывать какие-либо документы с иностранным юридическим лицом, пока в России «сохраняется текущая политическая ситуация». Тем не менее агентство согласилось на такую форму сотрудничества, потому что «преимущества от присутствия на российском рынке теле- и интернет-вещания превосходят риски».

RT направлял запрос «Дождю» с просьбой прокомментировать сотрудничество с USAGM.

«Значение словосочетания «аффилированный вещатель» (affiliate-type relationship) нам неизвестно и в российском законодательстве не определено, — говорится в официальном ответе телеканала. — Мы не располагаем какими-либо подтверждениями того, что СМИ телеканалу «Дождь» был кем-либо присвоен этот статус... На протяжении всего существования ООО «Телеканал «Дождь» (учредитель СМИ телеканал «Дождь») не заключал договоров со следующими организациями: USAGM/BBG, «Голос Америки», «Радио Свобода», за исключением договоров на покупку подписки на телеканал «Дождь»... Также на протяжении всего периода существования ООО «Телеканал «Дождь» не получал финансирование от USGAM/BBG».

Политолог Эдуард Лозанский, директор Американского университета в Москве, считает возможным финансирование «Дождя» из-за рубежа с помощью различных схем.

«Достаточно вспомнить заявление Хиллари Клинтон в бытность её главой Госдепа, что её ведомство найдёт способ финансировать оппозицию, — рассказал Лозанский в беседе с RT. — Также известно о выделении сумм на сотни миллионов долларов из госбюджетов США, некоторых стран ЕС и НАТО на противодействие «российской агрессии». Было бы странно, если бы часть этих средств не поступала в российские оппозиционные структуры. В США неправительственные организации обязаны сообщать о финансировании из-за рубежа, и эта информация является общедоступной».

Себе в убыток

Телеканал «Дождь» — убыточное предприятие, выяснил RT, ознакомившись с финансовой отчётностью компании. Согласно данным базы СПАРК, с 2012 года канал лишь однажды принёс чистую прибыль — 7,7 млн в 2016 году.

Выручка «Дождя» в 2014-м сократилась после того, как большинство российских кабельных операторов отказались от сотрудничества с каналом из-за публикации 27 января того же года скандального опроса с формулировкой: «Не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней». Уже тогда менеджер по развитию бизнеса телеканала «Дождь» Полина Козловская отмечала, что канал осваивает новые рынки и площадки для рекламы, после того как его «выкинули из кабельных сетей».

По итогам 2017 года чистый убыток «Дождя» составил 19,5 млн рублей, в 2018-м — почти 41 млн. И ежегодно это убыток погашается из личных средств владельца телеканала Натальи Синдеевой (по данным СПАРК, ей принадлежит 95% в доле компании, ещё 5% владеет бывший главный редактор «Дождя» Вера Кричевская).

При создании телеканала в 2008 году Наталья Синдеева выделила ему беспроцентный заём на срок до 31 декабря 2025 года, рассказал RT источник, близкий к руководству телеканала. Эта информация косвенно подтверждается данными бухгалтерской отчётности «Дождя» из базы данных СПАРК.

Сумма займа почти ежегодно увеличивались дополнительными соглашениями. На конец 2017 года Синдеева выделила телеканалу 845 млн рублей заёмных средств.

Согласно данным СПАРК, долгосрочные финансовые обязательства телеканала по состоянию на 31 декабря 2018 выросли до 893,092 млн рублей, в том числе за счёт новых займов на 36,2 млн рублей. Заёмные средства образуют у организации непокрытый убыток в 772 млн рублей.

Юрист Илья Ремесло полагает, что убыточный телеканал может быть нужен владельцам, чтобы использовать его как инструмент для продвижения собственных интересов.

«Моё предположение, что канал держат как инструмент для налоговых схем. Для списывания каких-то денег на долги или, может быть, для легализации незаконно нажитых средств. Это экономическая версия. Вторая — политическая. Возможно, владелец этого канала продвигает определённую политическую повестку или отчитывается перед кем-то за выпущенные материалы», — рассказал Илья Ремесло RT.

Из каких средств Наталья Синдеева финансирует канал, неизвестно. Согласно ЕГРЮЛ, она также владеет 10% радиостанции «Серебряный дождь». Согласно базе СПАРК, в 2017 году радиостанция принесла своим владельцам убыток в размере 15,8 млн рублей.

Как стало известно RT от источника, имеющего доступ к базам данных, Наталье Синдеевой принадлежат две квартиры в центре Москве площадью 138 кв. м и 105 кв. м, а также земельный участок в Подмосковье площадью 114 соток. Общая кадастровая стоимость этих объектов недвижимости — 134,4 млн рублей.

Супруг госпожи Синдеевой — Александр Винокуров, экс-банкир, один из основателей группы «КИТ Финанс», инвестор и основатель сети медицинских клиник «Чайка». Сейчас телеканал «Дождь» имеет рекламные контракты с компанией, управляющей сетью клиник «Чайка».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.