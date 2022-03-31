Госдеп анонсировал новые шаги Евросоюза и США по изоляции экономики России

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Дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня, посвящённое России, в ходе которого обсудили новые шаги по изоляции российской экономики, сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Стороны.... обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы», — говорится в заявлении.

Они также поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на агрессию России и обсудили сотрудничество в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения этих мер.

Американскую сторону на переговорах представляла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Евросоюз — заместитель генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия сталкивается с экстраординарным давлением со стороны западных стран, которые ведут против Москвы гибридную войну. 

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