Госдеп анонсировал новые шаги Евросоюза и США по изоляции экономики России
«Стороны.... обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы», — говорится в заявлении.
Они также поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на агрессию России и обсудили сотрудничество в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения этих мер.
Американскую сторону на переговорах представляла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Евросоюз — заместитель генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.
Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия сталкивается с экстраординарным давлением со стороны западных стран, которые ведут против Москвы гибридную войну.