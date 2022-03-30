Замглавы МИД Рябков заявил об экстраординарном давлении на Россию со стороны Запада

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Россия сталкивается с экстраординарным давлением со стороны западных стран, которые ведут против Москвы гибридную войну. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Замглавы МИД Рябков заявил об экстраординарном давлении на Россию со стороны Запада
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы сталкиваемся с экстраординарными вызовами со стороны Запада. Против России ведётся гибридная война коллективным Западом во главе с США. И мы должны находить экстраординарные ответы на эти вызовы», — сказал он в интервью RT.

Рябков добавил, что Россия проводит последовательную политику, направленную на развитие всеобъемлющего партнёрства с Китаем. 

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сотрудничество Китая и России в сфере безопасности и совместные меры двух стран по противодействию гегемонии в мире не имеют границ.

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