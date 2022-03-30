Замглавы МИД Рябков заявил об экстраординарном давлении на Россию со стороны Запада

Россия сталкивается с экстраординарным давлением со стороны западных стран, которые ведут против Москвы гибридную войну. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы сталкиваемся с экстраординарными вызовами со стороны Запада. Против России ведётся гибридная война коллективным Западом во главе с США. И мы должны находить экстраординарные ответы на эти вызовы», — сказал он в интервью RT.

Рябков добавил, что Россия проводит последовательную политику, направленную на развитие всеобъемлющего партнёрства с Китаем.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сотрудничество Китая и России в сфере безопасности и совместные меры двух стран по противодействию гегемонии в мире не имеют границ.