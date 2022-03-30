В МИД КНР рассказали о сотрудничестве России и Китая в борьбе с гегемонией

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сотрудничество Китая и России в сфере безопасности и совместные меры двух стран по противодействию гегемонии в мире не имеют границ.
В МИД КНР рассказали о сотрудничестве России и Китая в борьбе с гегемонией
  • © РИА Новости / Павел Львов

«Сотрудничество Китая и России не имеет границ. Это касается как наших совместных мер по поддержанию мира и безопасности, так и шагов по противодействию гегемонии», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос западного журналиста, который спросил, «насколько далеко может зайти сотрудничество Пекина и Москвы».

Исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев в беседе с газетой «Известия» высказался о будущем отношений Москвы и Пекина.

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