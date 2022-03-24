Востоковед Бабаев выразил мнение о будущем отношений России и Китая
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«Полагаю, что Китаю в долгосрочной перспективе нужна сильная Россия, и он не будет жертвовать этим, по сути, единственным своим крупным союзником в мире, в угоду сохранению экономических преференций с США и Европой, ведь эти преференции и существуют, по сути, для сдерживания Китая», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Бабаев, долгосрочные интересы КНР заключаются в построении экономики, независимой от зарубежных партнёров.
Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об отношениях России и Китая.