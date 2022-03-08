МИД России: Вашингтон подвёл отношения с Москвой к точке невозврата

Короткая ссылка
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США своими действиями подвели отношения с Россией к точке невозврата, Вашингтону придётся считаться с интересами Москвы.
МИД России: Вашингтон подвёл отношения с Москвой к точке невозврата
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Именно Вашингтон своими враждебными действиями и высокомерным пренебрежением к российским требованиям предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности, включая нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи наших границ и возврат военного потенциала альянса к состоянию на 1997 год, подвёл российско-американские отношения, по сути, к точке невозврата», — сказал он в интервью Интерфаксу.

Дипломат подчеркнул что Украина, которую «её обанкротившиеся правители ввергли в катастрофу», для США лишь инструмент в геополитическом противостоянии с Россией.

«Видимо, Вашингтону потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что его гегемония осталась в прошлом и придётся считаться с национальными интересами России, у которой своя сфера влияния и ответственности», — подчеркнул Дарчиев.

Ранее директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что итог событий вокруг Украины приведёт к новому качеству отношений России с Западом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить