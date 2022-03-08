МИД России: Вашингтон подвёл отношения с Москвой к точке невозврата

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США своими действиями подвели отношения с Россией к точке невозврата, Вашингтону придётся считаться с интересами Москвы.

«Именно Вашингтон своими враждебными действиями и высокомерным пренебрежением к российским требованиям предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности, включая нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи наших границ и возврат военного потенциала альянса к состоянию на 1997 год, подвёл российско-американские отношения, по сути, к точке невозврата», — сказал он в интервью Интерфаксу.

Дипломат подчеркнул что Украина, которую «её обанкротившиеся правители ввергли в катастрофу», для США лишь инструмент в геополитическом противостоянии с Россией.

«Видимо, Вашингтону потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что его гегемония осталась в прошлом и придётся считаться с национальными интересами России, у которой своя сфера влияния и ответственности», — подчеркнул Дарчиев.

Ранее директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что итог событий вокруг Украины приведёт к новому качеству отношений России с Западом.