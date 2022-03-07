В МИД России заявили, что итог событий вокруг Украины изменит отношения России с Западом
«Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил Тяпкин.
В МВФ ранее сообщили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику.
Как отмечал президент Сербии Александр Вучич, ситуация на Украине ведёт к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике.