В МИД России заявили, что итог событий вокруг Украины изменит отношения России с Западом

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Итог событий вокруг Украины приведёт к новому качеству отношений России с Западом. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил Тяпкин.

В МВФ ранее сообщили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику.

Как отмечал президент Сербии Александр Вучич, ситуация на Украине ведёт к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике.

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