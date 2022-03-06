Вучич: ситуация на Украине ведёт к тектоническим сдвигам в мировой политике

Ситуация на Украине ведёт к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Происходят перебои на мировом рынке многих товаров, сдвиги в политических отношениях, меняется вся глобальная политическая сцена, всё по-другому», — приводит РИА Новости слова Вучича в эфире Kurir TV.

По его словам, происходят тектонические перемены.

Он отметил, что Сербия не может импортировать из украинского Измаила кокс для сталелитейного производства.

Ранее стало известно, что ряд сотрудников посольства Сербии эвакуированы из Киева в Белград.