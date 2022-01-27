«Деньги на дискредитацию»: фонд Ходорковского профинансирует критику российского законодательства

Как выяснил RT, связанный с Михаилом Ходорковским британский фонд Justice for Journalists Foundation («Справедливость для журналистов») открыл приём заявок на участие в ежегодной программе грантов. Средства выделяются на проведение расследований, связанных с российским правом и СМИ. Грантодатели уточняют, что ряд законов, в частности закон об иноагентах, «наносят ущерб национальным интересам» России. Опрошенные RT эксперты увидели в инициативе фонда «прямое вмешательство» во внутренние дела государства.

Лондонский фонд Ходорковского Justice for Journalists Foundation ищет расследователей в сфере СМИ и законодательства РФ. Информация об этом размещена на официальном сайте организации. RT изучил требования фонда, предъявляемые к журналистам, и обратил внимание на некоторые формулировки.

Фонд революции

Так, описывая условия получения гранта, в фонде уточняют, что предпочтение будет отдаваться материалам о «законах, призванных заставить замолчать независимую журналистику». В предписании указано, что расследования должны затрагивать тему «нормативных актов, клеймящих оппозиционные СМИ как экстремистские». Особое внимание Justice for Journalists Foundation рекомендует обратить на российский закон об иностранных агентах, «наносящий ущерб национальным интересам» России.

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Чтобы претендовать на грант, проект должен содержать описательную часть из 500 слов, где журналисты обязаны продемонстрировать обоснованность своих утверждений. Итоговое решение о выделении гранта будут принимать консультативный и экспертный советы. В составы советов вошли представитель расследовательского центра «Досье», который остаётся инкогнито, колумнист и известный кремлевский критик Наталья Геворкян, а также Игорь Малахов — русско-канадский мультимедийный журналист и продюсер документальных фильмов.

Согласно информации на сайте, заявки будут рассматриваться в течение апреля. Сумма каждого гранта составит до $80 тыс.

Точка бурления

НКО Justice for Journalists Foundation была зарегистрирована в Лондоне в 2018 году. Основатель фонда - беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. В попечительский совет организации вошли главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, экс-президент «Радио Свобода» Джефф Гедмин и корреспондент британского издания The Guardian Люк Хардинг.

Ходорковский тесно работает с британскими спецслужбами, сообщил в беседе с RT политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

“«Глядя на то как Великобритания координирует работу по давлению на Россию и как британцы активизируют свою деятельность в преддверии политического периода 2024 года, мы можем заключить, что акцентирование на иногенах — это создание еще одной точки напряжения еще одной точки бурления, которая по замыслу британцев, должна объединить противников России», — заключил Карнаухов.

Действия британского фонда выводят информационную войну против России на новый виток противостояния, говорит правозащитник Александр Ионнов.

По его словам, такие гранты — прямое целевое вмешательство во внутренние дела России.

«Они напрямую хотят революцию в нашей стране, в этом уже нет никаких сомнений. Выделение денег на дискредитацию российского законодательства фондами Ходорковского прямо указывает на то, что организации сменяют окрас с оппозиционных на революционные», — пояснил Ионов.

Влиять и опровергать

Как стало известно RT ранее, Великобритания ведет системную работу по дискредитации России и снижении ее влияния в мире и постсоветском пространстве. Эта деятельность не ограничивается финансовой поддержкой антироссийских медиа.

Так, в ходе анализа попавшего в прошлом году в сеть финансового плана британской правительственной организации Global Britain Fund выяснилось, что Лондон планировал потратить более 120 млн рублей (£1,2 млн) на взаимодействие с российской молодёжью.

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За 2019—2021 годы нужно было создать устойчивые связи с российским студенчеством, продвинуть культурные ценности, а также заняться формированием «нового поколения молодых лидеров».

Еще об одной инициативе Соединенного королевства в отношении России стало известно благодаря хакерам из международной группировки Anonymous.

В декабре они опубликовали в сети внутренние документы подрядчика британской разведки компании ARK, которая, как свидетельствует утечка, сформировала специальное подразделение для «информационной войны».

Главная задача такого спецназа - опровергать данные о действиях российских военных в Сирии.

Распространять такие опровержения планировалось через русскоязычные оппозиционные медиа и соцсети. Проект получил название Aurelius.