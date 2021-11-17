«Маскировка собственности»: британская усадьба Ходорковского за £6 млн отдана в залог швейцарскому банку

Имущество России за рубежом не будет арестовано в пользу акционеров ЮКОСа — дело о выплате им $57 млрд отправлено на пересмотр по решению Верховного суда Нидерландов. Как выяснил RT, усадьба в предместье Лондона стоимостью £6 млн, в которой проживает основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, заложена швейцарскому банку. Но это не означает, что у бизнесмена заканчиваются деньги, говорят эксперты: залог — лишь уловка, гарантирующая защиту от кредиторов, а главным среди них выступает Россия.

«Жена сказала: «Я не хочу жить в арендованном, я хочу, чтобы это был наш дом». Он был дороже рынка процентов на 30, но я видел, что для жены это реально важно» — так в 2017 году Михаил Ходорковский объяснял блогеру Юрию Дудю свою самую дорогую покупку после освобождения из колонии.

Сразу после освобождения из российской тюрьмы в декабре 2013 года Михаил Ходорковский уехал в Германию. В декабре 2015-го стало известно, что он перебрался в Лондон и запросил у британской короны убежища. Это произошло после того, как в России в отношении него возбудили новое уголовное дело — по обвинению в организации убийств.

Первые упоминания в СМИ о доме Ходорковского в Великобритании появились в 2019 году.

«У Ходорковского есть загородный особняк близ Уодхерста (Восточный Суссекс) на юго-востоке Англии», — без особых подробностей сообщали тогда СМИ.

С тех пор тема поместья МБХ в российских медиа не поднималась.

Как выяснил RT, дом был приобретён в апреле 2015 года за £4,67 млн и перестроен. Об этом свидетельствуют выписки из британских реестров, документы местных властей, фотографии из соцсетей.

При этом причины не раскрывать подробности сделки были. Ходорковский, по официальным данным Федеральной службы судебных приставов, остался должен российскому бюджету 18,7 млрд рублей.

На южных склонах

«Исключительный загородный дом, расположенный на возвышенности южных склонов Бест-Бич-Хилл, откуда открываются величественные виды на местность Уилд в графстве Суссекс» — так агентство недвижимости описывало поместье в рекламном проспекте.

Best Beech Place — трёхэтажный особняк из красного кирпича — находится в районе «выдающейся природной красоты» Хай-Уилд в 50 милях от Лондона. Он был построен почти 100 лет назад, в 1929 году, в миле от города Уодхерст, округ Уэлден.

© Knight Frank

В доме семь спален, шесть гостиных, пять ванных комнат и два бассейна.

© Knight Frank

Жилая секция соединяется с гаражом и техническими пристройками остеклённой оранжереей.

В отдельно стоящем флигеле три кабинета, за гаражом — теннисный корт, перед домом — фонтан.

© Knight Frank

Площадь жилой секции дома — 971 кв. м, земельного участка — примерно 6,6 га.

На территории поместья — сады и луга. Часть садов — одна из последних работ всемирно известного ландшафтного дизайнера Гертруды Джекилл.

© Knight Frank

Стоимость поместья, по данным Zoopla estimates, в июле 2014 года составляла £4,25 млн. Теперь риелторы The Move Market оценивают дом в £6 млн.

К стоимости особняка нужно прибавить затраты на его содержание. Такому поместью, как у Ходорковского в Суссексе, требуется в 18 раз больше энергии, чем среднестатистическому большому дому с четырьмя спальнями.

По данным сервисов UK Power и Money Supermarket, основанным на статистике потребления по адресу Best Beech Place, ежегодные расходы на ЖКХ могут составлять £25 тыс. На страховку уходит в среднем £6,7 тыс. Из-за того что дом принадлежит юридическому лицу, налоги на имущество оплачиваются по повышенной ставке — £25,2 тыс. в год.

© Knight Frank

Таким образом, только на содержание дома может уходить £57 тыс. ежегодно.

В поисках бенефициара

Схема покупки выглядит довольно сложно — в ней задействованы два офшора и трастовое соглашение.

В апреле 2015 года усадьбу за £4,67 млн купила зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО) компания Hera Investment Holdings Limited. При этом компания действовала не от своего имени, а в интересах другой фирмы — Meritus Trust, также зарегистрированной в офшоре, на Бермудах. Запись об этом содержится в выписке из кадастрового реестра Великобритании.

Особенность юрисдикции БВО и Бермудов в том, что уточнить имена бенефициаров обеих компаний невозможно. Официально Meritus Trust занимается управлением активами состоятельных людей по всему миру.

Делается это, как правило, на основе трастовых соглашений — сложных договоров между тремя сторонами. Траст защищает имущество от судебных исков и обеспечивает конфиденциальность, потому что отсутствует прямая связь между домом и теми, кто в нём живёт. В классическом англосаксонском трасте у клиента даже нет собственности на имущество — по бумагам активом владеет «доверительный собственник».

Схема с офшорами и трастами для Ходорковского не нова. Как писал RT, компания «ЮКОС» состояла из десятка трастов, контролируемых партнёрами МБХ.

О том, что реальные хозяева дома — семья основателя ЮКОСа, свидетельствуют документы из реестра юридических лиц Франции. Михаил Ходорковский указал полный адрес британского поместья в учредительных документах своих французских компаний European Choice и Open Press. В сертификате об оплате уставного капитала имение значится как адрес акционера. Документ подписан лично Ходорковским.

С точностью до тарелки

5 марта 2021 года собственник заложил поместье Best Beech Place банку в счёт обеспечения неких обязательств, выяснил RT из кадастровой выписки Великобритании. «Обременение установлено в пользу UBS AG (место регистрации: Швейцария)», — гласит выписка.

Нефтяная компания «ЮКОС» работала с этим швейцарским банком ещё в середине 1990-х годов. Через него ЮКОС размещал на бирже депозитарные расписки. Хранил там деньги и лично Ходорковский — вместе со своим партнёром Леонидом Невзлиным, заочно приговорённым в России к пожизненному заключению.

Другим доказательством принадлежности поместья Ходорковскому стал снимок из соцсетей бизнесмена. Летом 2016 года основатель ЮКОСа выложил в Facebook селфи с семьёй в интерьерах особняка Best Beech Place на праздновании своего дня рождения.

На фотографии видно стиль отделки — он идентичен снимкам, размещённым на сайте рекламного агентства недвижимости. Так, стулья с узорной обивкой, на которых сидят гости Ходорковского, и старинные дубовые подсвечники, расставленные на столе, точно такие, как на фотографиях агентства.

© Knight Frank

Даже тарелки на столе те же, что были в рекламной брошюре.

© Facebook / Knight Frank

От имени и по поручению

RT нашёл и другие признаки того, что поместье покупалось для Ходорковского.

По британским законам владелец обязан согласовывать ремонт и изменения конструкции с муниципальными властями. Вскоре после покупки дома в 2015 году такой запрос получил совет района Уэлден. В графе «Собственник/арендатор» поместья Best Beech Place была указана компания Saffery Champness Group. Это одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых групп Великобритании.

Руководство и совладельцы Saffery Champness оказывали услуги лично Ходорковскому. Они управляют «личным» трастом МБХ на острове Гернси — Corbiere Limited. По данным, предоставленным самим трастом, он был создан с единственной целью — «управление активами Ходорковского, включая юридическую защиту». Не исключено, что Saffery Champness по вопросам ремонта поместья действовала от имени и в интересах Ходорковского.

В 2016 году запросы на реконструкцию подписывала Наталья Шачкова — одна из ближайших помощников бизнесмена, учредитель британской «Открытой России»*, директор зарегистрированных в Эстонии компаний, управляющих медиапроектами МБХ.

Запросы о согласовании ремонта показывают, как менялась усадьба с момента её приобретения для Ходорковского. После покупки поместья Hera Investment таких запросов было семь.

Реконструкция с масштабом

За каждое успешное согласование платился налог на коммунальную инфраструктуру — сбор, который взимают муниципальные власти за проведение ремонтных и строительных работ. Только по известным RT согласованиям владельцам Best Beech Place пришлось заплатить £81,8 тыс. налога.

Совет района Уэлден согласовывал как мелкие изменения, так и масштабные реконструкторские работы для новых владельцев.

Одним из самых крупных проектов стало возведение остеклённой оранжереи над бассейном, который раньше размещался под открытым небом, и обустройство гостевой зоны у воды.

Открытый бассейн с раздевалкой превратился в полноценную лаунж-зону, защищённую стеклянной крышей, с обеденными столами и мини-гостиной.

© Knight Frank

Из-за оранжереи пришлось несколько раз подавать заявку: районный совет писал, что не имеет возражений по поводу использования оранжереи в качестве бассейна, но будет обеспокоен, если оранжерея будет использоваться для других целей из-за большого количества остекления. Свет, пробивающийся через стёкла ночью, может мешать соседям из-за воздействия на ночное небо, отмечал совет.

Конструктивным решением стал отказ от гаража в основном доме.

© Knight Frank

Вместо него сделали ещё одну спальню. Как писали в заявке юристы, «новый собственник хотел бы предоставить… место размещения для пожилых родственников, когда они будут приезжать в гости». Им тяжело подниматься по лестнице, а новая жилая зона на первом этаже была бы очень удобна, поясняли авторы обращения. На оставшемся пространстве планировалось обустроить ещё одну кухню.

Швейцарский оберег

Что заставило собственника отдать поместье стоимостью £6 млн в залог швейцарскому банку?

«Не думаю, что у Ходорковского заканчиваются деньги. Однажды на допросе он заявил: «У меня денег столько, что хватит внукам и потомкам на тысячу лет вперёд», — говорит основатель портала «Приговор», исследователь биографии Ходорковского Сергей Соколов.

МБХ «продолжает прятать собственность и деньги», считает журналист.

«Зная, что потенциально у него всё это могут изъять в счёт компенсации по уголовному делу, он таким образом затрудняет поиск и изъятие недвижимости, — убеждён Соколов. — Это уловка для маскировки собственности».

На залоговое имущество накладывается запрет регистрационных действий на период, пока действует залог, подтверждает бывший следователь военной прокуратуры, адвокат по экономическим делам Анатолий Вербицкий. До тех пор пока у собственников дома есть обязательства перед банком, другие стороны не могут покупать и передавать это имущество, говорит он.

«Таким образом собственник может обезопасить себя от попыток других кредиторов отобрать у него имущество, в особенности если залог оформлен через дружественный ему банк», — отметил адвокат в разговоре с RT.

Игра в прятки

В качестве одного из таких кредиторов Ходорковского выступает Россия, которой, как упоминалось выше, бизнесмен задолжал 18,7 млрд рублей.

Иностранные олигархи, партнёры Ходорковского по ЮКОСу, в течение многих лет безуспешно пытаются отсудить у России $57 млрд рублей и наложить арест на зарубежные активы страны. После того как в начале ноября Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате этой суммы акционерам компании и вернул дело на повторное рассмотрение, поддержав таким образом позицию российской стороны, шансы интересантов добиться своего выглядят вовсе ничтожными.

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Однако не исключено, что аналогичную тактику — арест имущества Ходорковского за рубежом, включая недвижимость, — могла бы применить и Россия в счёт уплаты его долгов, считают опрошенные RT эксперты.

«Мне кажется, наша Генеральная прокуратура и другие компетентные органы не слишком активно занимаются вопросом возвращения украденных Ходорковским денег, — считает основатель портала «Приговор» Соколов. — При этом, как выясняется, у него есть поместье в Англии, квартира в Лондоне, дом в Швейцарии. И ещё коттеджный посёлок «Яблоневый сад» на Рублёвке».

У России есть возможность обратить взыскание на зарубежные активы российского гражданина, объяснил RT адвокат Сергей Князькин, специализирующийся на международных судебных процессах. Для этого нужно доказать, что имущество принадлежит этому гражданину, и заручиться решением местного суда, говорит он.

«За рубежом можно требовать взыскания имущества по судебному решению. Если в России суд установил, что человек нанёс ущерб государству, то необходимо, чтобы другая страна легализовала у себя решение российского суда, — пояснил адвокат. — Если суд другой страны принимает аналогичное решение, то в рамках этого уже можно требовать взыскания имущества и наложения ареста на имущество за рубежом».

В этом контексте становится понятным, зачем для покупки дома в Великобритании понадобилась такая сложная схема и зачем Best Beech Place был отдан в залог швейцарскому банку. Таким образом можно жить жизнью английского сквайра и не думать о выплате долгов.

«Возврат денежных средств — большая работа, которую наши правоохранительные органы почему-то не спешат проводить, — сетует основатель портала «Приговор». — И дело тут не конкретно в Ходорковском, а в принципе: любые преступники должны понимать неотвратимость наказания».

* Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.