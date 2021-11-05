Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение апелляционного суда о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, дело вернули на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. Дело было передано в Апелляционный суд Амстердама для нового решения по этому основанию», — говорится в документе.

В прошлом году Апелляционный суд Гааги оставил в силе арбитражное решение от 2014 года, согласно которому Россия должна была выплатить компенсацию в размере более $50 млрд акционерам нефтяной компании.

Ранее экс-структура группы ЮКОС Yukos Capital Sarl заявила, что международный третейский суд присудил ей компенсацию в $5 млрд в споре с Россией.