Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа. Кассационная жалоба была подана в Верховный суд Нидерландов, заявили в пресс-службе Минюста.

«15 мая 2020 года Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, российская сторона убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и необоснованны.

Россия уверена, что суд пренебрёг фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования.

«Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за её приватизацию», — говорится в сообщении.

При управлении ЮКОСом бывшими владельцами, отметили в Минюсте, были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия.

«Истцы, имея «грязные руки», не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к Энергетической хартии, на который они ссылаются», — добавили в ведомстве.

Там также отметили, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трёх подставных компаний, подавших иски против России.

В министерстве подчеркнули, что решение суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который «неоднократно отвергал обвинения» в адрес России в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

В феврале Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление взыскать с России деньги по делу ЮКОСа.

Как отмечали в Кремле, Россия анализирует решение суда с точки зрения защиты и оспаривания.

Российские юристы указывали, что требовавшие компенсаций по делу ЮКОСа лица и прежде побеждали на этапах исков и арбитражных разбирательств, однако позднее эти решения отменялись государственным судом.

В МИД России назвали решение Гаагского суда политически ангажированным актом.

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