Захарова прокомментировала решение Гаагского суда по ЮКОСу

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Решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров ЮКОСа — политически ангажированный акт, Москва будет добиваться его отмены, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала решение Гаагского суда по ЮКОСу
  • РИА Новости

Как напомнила Захарова, Россия уже неоднократно заявляла, что у Международного арбитражного суда не было компетенции рассматривать спор, а его решение является «политически ангажированным актом».

Она отметила, что решение вынесено с нарушением надлежащих правовых процедур. 

«Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов», — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует решение Апелляционного суда Гааги в пользу экс-акционеров ЮКОСа с точки зрения защиты и оспаривания.

18 февраля суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа.

Позднее в Минюсте России, комментируя данное решение, заявили, что страна продолжит отстаивать свои интересы.

Российские юристы напомнили, что требовавшие компенсаций по делу ЮКОСа лица и прежде побеждали на этапах исков и арбитражных разбирательств, однако позднее эти решения отменялись государственным судом.

Подробнее — в материале RT.

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