Захарова прокомментировала решение Гаагского суда по ЮКОСу
- РИА Новости
Как напомнила Захарова, Россия уже неоднократно заявляла, что у Международного арбитражного суда не было компетенции рассматривать спор, а его решение является «политически ангажированным актом».
Она отметила, что решение вынесено с нарушением надлежащих правовых процедур.
«Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов», — подчеркнула Захарова.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует решение Апелляционного суда Гааги в пользу экс-акционеров ЮКОСа с точки зрения защиты и оспаривания.
18 февраля суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа.
Позднее в Минюсте России, комментируя данное решение, заявили, что страна продолжит отстаивать свои интересы.
Российские юристы напомнили, что требовавшие компенсаций по делу ЮКОСа лица и прежде побеждали на этапах исков и арбитражных разбирательств, однако позднее эти решения отменялись государственным судом.
Подробнее — в материале RT.