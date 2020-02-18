Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда об отмене постановления взыскать с России $50 млрд по делу ЮКОСа.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, который представляет интересы России по данному делу, суд обязал российскую сторону выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании.

«Отменили решение окружного суда», — сказал он агентству.

Как уточняется, изначально арбитраж постановил взыскать с России деньги, но это решение отменил окружной суд Гааги. Апелляционный суд, в свою очередь, отменил это решение.

14 января Страсбургский суд обнародовал решение, согласно которому в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева были нарушены положения статей европейской конвенции о справедливом судебном разбирательстве и праве на уважение личной жизни.

В свою очередь, ЕСПЧ не выявил политического преследования заявителей.

В декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 14 годам колонии по обвинению в хищении нефти и отмывании денег.

По первому делу они в 2004 году получили по восемь лет лишения свободы.