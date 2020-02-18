Минюст России отреагировал на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Россия продолжит отстаивать свои интересы после решения апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа и обратится в Верховный суд Нидерландов.

«Несмотря на отсутствие ясного и недвусмысленного согласия Российской Федерации на такое арбитражное разбирательство, апелляционный суд Гааги не прислушался к мнению и доводам окружного суда Гааги», — говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что нидерландский суд не принял во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа механизма договора к Энергетической хартии.

Договор не был ратифицирован Россией и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил российскому законодательству.

«Арбитражная оговорка, содержащаяся в договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала», — подчеркнули там.

Также апелляционный суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры компании не были добросовестными инвесторами, а контроль над активами был получен ими с помощью ряда незаконных действий, в том числе с помощью сговора и подкупа должностных лиц, говорится в заявлении ведомства. Согласно данным Минюста, решение суда не соответствует и позиции ЕСПЧ.

«Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов», — подытожили там.

18 февраля стало известно, что апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление взыскать с России $50 млрд по делу ЮКОСа.

В декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 14 годам колонии по обвинению в хищении нефти и отмывании денег.

По первому делу они в 2004 году получили по восемь лет лишения свободы.