Минюст России отреагировал на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
- РИА Новости
«Несмотря на отсутствие ясного и недвусмысленного согласия Российской Федерации на такое арбитражное разбирательство, апелляционный суд Гааги не прислушался к мнению и доводам окружного суда Гааги», — говорится в сообщении министерства.
Там уточнили, что нидерландский суд не принял во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа механизма договора к Энергетической хартии.
Договор не был ратифицирован Россией и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил российскому законодательству.
«Арбитражная оговорка, содержащаяся в договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала», — подчеркнули там.
Также апелляционный суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры компании не были добросовестными инвесторами, а контроль над активами был получен ими с помощью ряда незаконных действий, в том числе с помощью сговора и подкупа должностных лиц, говорится в заявлении ведомства. Согласно данным Минюста, решение суда не соответствует и позиции ЕСПЧ.
«Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов», — подытожили там.
18 февраля стало известно, что апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление взыскать с России $50 млрд по делу ЮКОСа.
В декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 14 годам колонии по обвинению в хищении нефти и отмывании денег.
По первому делу они в 2004 году получили по восемь лет лишения свободы.