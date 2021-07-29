РБК: экс-структура ЮКОСа объявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Бывшая структура группы ЮКОС Yukos Capital Sarl заявила, что международный третейский суд присудил ей компенсацию на $5 млрд в споре с Россией, включая проценты и судебные издержки. Об этом сообщает РБК.

Как отмечается, об этом говорится в сообщении нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа.

О решении также сообщило профильное издание Global Arbitration Review. Подтверждения с российской стороны пока не поступало.

По данным фонда, суд определил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения спора стал Договор к Энергетической хартии. Москва подписала его в 1994 году, временно применяла, но не ратифицировала.

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации в 2013 году, изначально требовав $13 млрд.

В декабре министр юстиции Константин Чуйченко прокомментировал RT разбирательство по делу ЮКОСа в Нидерландах.