Глава Минюста прокомментировал разбирательство по делу ЮКОСа в Нидерландах

Министр юстиции Константин Чуйченко прокомментировал RT разбирательство по делу ЮКОСа в Нидерландах.

«Мы сейчас подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда, в начале февраля (2021 года. — RT) состоится её рассмотрение. К концу следующего года мы ожидаем вынесения решения», — сказал министр.

Он подчеркнул, что арбитраж был не вправе рассматривать это дело и выносить решение о взыскании с казны Российской Федерации, так как Энергетическая хартия, на основании которой выносилось это решение, не была ратифицирована Россией.

Верховный суд Нидерландов 4 декабря отклонил ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа.

Тогда же в пресс-службе Минюста заявили, что Россия расценивает это решение как необоснованное и продолжит отстаивать свои интересы.

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