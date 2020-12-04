Минюст России назвал решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа необоснованным

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Россия расценивает решение Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство российской стороны в рамках разбирательства по делу ЮКОСа как необоснованное и продолжит отстаивать свои интересы. Об этом заявили в пресс-службе Минюста России.
Минюст России назвал решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа необоснованным
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

«Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях», — говорится в сообщении

В ведомстве обратили внимание, что в практике Верховного суда Нидерландов ранее никогда не принимались решения о приостановлении исполнения по подобным делам.

Как заявили в Минюсте, суд неправомерно применил строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае жалобы России. 

Ранее в Верховном суде Нидерландов сообщили, что отклонили ходатайство России, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. 

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