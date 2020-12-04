Минюст России назвал решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа необоснованным
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«Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что в практике Верховного суда Нидерландов ранее никогда не принимались решения о приостановлении исполнения по подобным делам.
Как заявили в Минюсте, суд неправомерно применил строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае жалобы России.
Ранее в Верховном суде Нидерландов сообщили, что отклонили ходатайство России, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа.