Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Об этом говорится на сайте суда.

«Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства Российской Федерации», — говорится в решении.

Как отметили в суде, решение означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу.

В июне суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.

В феврале суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление взыскать с России деньги по делу ЮКОСа.

Россия обжаловала решение.