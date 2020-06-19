Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. Об этом заявили в пресс-службе Минюста России.
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
  • РИА Новости

«19 июня Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры Нидерландов, принял к рассмотрению кассационную жалобу России», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в ней российская сторона требует отменить решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля.

Ранее Россия обжаловала решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

В феврале суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление взыскать с России деньги по делу ЮКОСа.

Российские юристы указывали, что требовавшие компенсаций по данному делу лица и прежде побеждали на этапах исков и арбитражных разбирательств, однако позднее эти решения отменялись государственным судом.

В МИД России назвали решение суда политически ангажированным актом.

Подробнее — в материале RT.

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