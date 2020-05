«Вложил немало средств в Великобританию»: RT нашёл у Евгения Чичваркина ещё один дом в Лондоне

Список объектов недвижимости Forbes «29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян», вероятно, не совсем точно отражает «владения» Евгения Чичваркина. В нём предприниматель располагается под 24-м номером со своим домом за £15 млн в богатом лондонском предместье, графстве Суррей. Однако RT нашёл ещё и квартиру в престижном районе в центре британской столицы, которая, вероятно, принадлежит Чичваркину. По крайней мере, он там живёт. Сейчас приблизительная стоимость квартиры может составлять £8 млн, а то и больше.

О чём говорят экспаты

В Лондоне живёт больше мультимиллионеров, чем в любом другом мегаполисе мира, писала The Guardian ещё в 2013 году в статье, посвящённой «бежавшему из Москвы магнату мобильных телефонов» Евгению Чичваркину и открытию им в столице Британии винного магазина «для супербогатых».

«С резким ростом цен на недвижимость в Лондоне риелторы констатировали, что более половины премиального сектора жилья стоимостью выше £2 млн в прошлом году (в 2012-м. — RT) продано иностранным покупателям, — писало издание. — Увеличивающийся разрыв между сверхбогатыми лондонцами и остальным населением стал ещё более очевидным, так как цены на недвижимость сделали некоторые части города недоступными для среднего класса».

С клиентами своего магазина и друзьями — богатыми экспатами из России — Чичваркин чаще всего обсуждает не деньги, признавался он в беседе с The Guardian, а «когда умрёт Путин или когда кто-нибудь его убьёт».

Но как долго будет находиться в списках богатейших россиян в Лондоне Чичваркин, неизвестно.

В своём недавнем расследовании RT подсчитал: от вырученных за продажу «Евросети» $350 млн у него могло остаться лишь 3,3%.

У его бизнеса сейчас серьёзные финансовые трудности и многомиллионные долги, ресторан заложен банку, а спонсировавший оппозиционера Алексея Навального лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства начал ликвидироваться, просуществовав всего несколько месяцев.

Упоминалось также, что после развода в 2016 году своей бывшей жене Чичваркину, по собственному признанию, пришлось отдать половину своего состояния. Вскоре у него появилась новая семья, которую он создал вместе со своей коллегой, одной из директоров группы компаний Hedonism Татьяной Фокиной. На публике он называет её «боевой подругой».

Официально они не женаты, но у них есть дочь Алиса 2015 года рождения. Живут они не в имении Barbins Grange в Суррее, которое Чичваркин вместе с первой женой Антониной приобрёл ещё в 2009 году за £9,95 млн (теперь эксперты по недвижимости Forbes оценивают его в £15 млн). Вероятно, сейчас там могут жить со своей матерью дети от первого брака — Ярослав и Марта, 1998 и 2006 годов рождения соответственно.

В 2016 году на вопрос издания «Медуза», есть ли у Чичваркина дом в Суррее, его партнёр по бизнесу Тимур Артемьев ответил так: «Да, был, только у него могут измениться обстоятельства, и, скорее всего, он не останется здесь».

Для новой семьи есть другое жильё. Причём Чичваркин, по всей видимости, приобрёл его за два года до развода — в 2014-м.

Вилла в саду

Именно этим годом, по данным ресурса Zoopla.co.uk, отслеживающего цены на недвижимость, датируется последняя запись о возможности купить в престижном округе Кенсингтон и Челси люксовые апартаменты на улице The Little Boltons, 25 за £6,75 млн.

Дом стоит на пересечении улиц Little Boltons и Redcliffe square — всего в трёх километрах от королевского дворца.

Он является частью заповедника Boltons, «вилл в саду», так как именно сады стали одной из знаковых достопримечательностей этого района.

The Little Boltons, 25 — не отдельно стоящий дом, а часть здания, включающего, по сути, два «зеркальных» дома. Номер второго — 27.

Судя по фото из открытых источников, у дома обновили фасад.

Общая площадь этого пятиэтажного дома составляет 521 кв. м. В нём две квартиры. Первая занимает два нижних этажа, к ней относится и сад. А вторая, которую, видимо, приобрёл Чичваркин, занимает три верхних этажа.

В апартаментах три спальни и три ванные комнаты, есть две террасы.

«На первом этаже находятся элегантная и просторная гостиная, кухня и столовая. Главная спальня с ванной и гардеробной, а также вторая спальня с ванной занимают большую часть второго этажа, — говорится в описании апартаментов. — На третьем этаже ещё одна спальня с выходом на обращённую на юго-запад террасу на крыше».

Снаружи дома есть ещё одна терраса, также на юго-западной стороне, попасть на которую можно с самого нижнего из трёх этажей квартиры.

Дотошная пресса

Официально Чичваркин о покупке не сообщал.

Но, как стало известно RT, именно этот адрес как место своего проживания Чичваркин предоставил госорганам Великобритании при регистрации одного из своих юрлиц.

В английской прессе данные его нового места жительства упоминались как минимум дважды, оба раза в связи с судебными разбирательствами.

Так, в лондонской The Gazette от 8 февраля 2017 года было опубликовано объявление о рассмотрении Высоким судом ходатайства о ликвидации компании The Building Systems Company Limited. Проживающий по адресу Little Boltons, 25 Евгений Чичваркин значился в этом объявлении одним из кредиторов компании.

Кстати, именно эта компания и занималась ремонтом дома бизнесмена.

В августе 2018 года Daily Mail опубликовала фото «магната мобильных телефонов» Чичваркина, освобождённого магистратским судом Сити.

Арестовали бизнесмена по жалобе водителя Uber. Тот сообщил полиции, что Чичваркин во время прогулки с друзьями в Сохо, будучи пьяным, повредил капот его машины.

Суду сообщили, что Чичваркин «вложил немало средств в Великобританию» и наличие судимости «причинит ему серьёзный ущерб», писала Daily Mail.

Там же отмечается, что живёт Евгений Чичваркин в апартаментах на Little Boltons стоимостью £6,6 млн.

С тегом на кладбище

Геотег к домашним фотографиям в Instagram и Facebook Чиваркина — Brompton Cemetery. Бромптонское кладбище находится в двух минутах ходьбы от Little Boltons, 25. В Instagram есть несколько фото, на которых бизнесмен гуляет по этому кладбищу с дочерью.

Сам предприниматель в своём Instagram выкладывает фотографии с интерьерами этого дома, с видами с террасы и крыши. Здесь он фотографирует своих детей, делает селфи, глядя в большое зеркало на внутренней лестнице.

Вот, например, фото Чичваркина с крыши его дома и скриншот сервиса «Google просмотр улиц» от крыльца этого же дома.

Instagram

© Google.Maps

Вот как выглядит дом с торца.

© Google.Maps

3 апреля Чичваркин сфотографировал свою младшую дочь, стоявшую у окна спиной к отцу. «В ожидании прогулки», подписал снимок бизнесмен.

Instagram

Девочка смотрит на узкую улицу и здание с неровным фасадом и аркой на торце. Это дом 11 по Redcliffe Square, около одноимённого сквера. Вот вид дома, на который смотрит дочь Чичваркина, с панорам Google.

© Google.Maps

Те же фасады вдоль улицы Redcliffe, та же арка у дерева.

Если виртуальную камеру панорам Google развернуть на 180 градусов, то можно заметить окно, из которого Чичваркин сделал этот снимок.

© Google.Maps

В более позднем видео Чичваркин снял всю Redcliffe Square в хорошем разрешении.

Instagram

«Рассада, дача, помидорки, намазанная сметаной сгоревшая спина, мозоли, занозы, вонючие обрезанные сапоги, натаскай воды, одна жёвка на троих, на дискару идёшь?» — ностальгически подписывает фотографию помидорной рассады на террасе своего лондонского дома Чичваркин.

Instagram

А вот его «котофото» с террасы.

Instagram

Англичане счастливы

Недвижимость в престижных районах Великобритании — это и солидные расходы. По данным британского сервиса по продаже и аренде недвижимости Zoopla, стоимость содержания такой квартиры составляет примерно £10 тыс. в месяц. Если апартаменты действительно были куплены в 2014 году, то общая сумма коммунальных расходов за пять лет составила около £600 тыс.

По разным данным, апартаменты на Little Boltons, 25 были проданы за сумму от £6,5 млн (The Move Market) до £6,76 млн (Zoopla).

В истории продаж отмечается, что в 1996 году они стоили в разы меньше — £750 тыс.

Если посмотреть на график сайта сервиса по аналитике и объявлений о продаже недвижимости The Move Market, то цена на эту квартиру с 2008 года по 2014-й выросла на £1,2 млн — примерно по £200 тыс. в год. Если такая тенденция роста продолжится, то к концу 2020 года эта квартира может стоить ещё на 1,2 млн дороже — около £8 млн.

Актуальность этой цены подтверждается ещё и тем, что «зеркальный» дом Little Boltons, 27 в полных пять этажей, с семью спальнями и садом продаётся сейчас за £16,75 млн.

Но это по самым грубым прикидкам.

Так, Forbes в своём рейтинге лондонской недвижимости россиян отмечает, что дом на соседней улице The Boltons, принадлежащий основательнице и главе сети фитнес-клубов Ольге Слуцкер (бывшей супруге сенатора Владимира Слуцкера), был приобретён в 2000 году за £6 млн. А сейчас его цена может превышать £70 млн.

«Приведённые оценки — самые консервативные: они могут быть выше, но вряд ли ниже, — писало издание. — Ведь для дорогой недвижимости важнейший фактор — наличие потенциальных покупателей и их готовность купить имение или особняк за выставленную цену».

Как видно из этого же рейтинга, стоимость поместья Чичваркина в Суррее тоже возросла — с £9,95 млн до £15 млн.

Как уже упоминалось выше, в целом винный и ресторанный бизнес Чичваркина сейчас выглядит не самым лучшим образом — и неизвестно, сможет ли он вообще выкарабкаться из финансового кризиса.

Но одно можно утверждать наверняка: в экономику Великобритании Чичваркин внёс существенный вклад. Так, к скупке недвижимости иностранцами англичане относятся не просто нормально, «они счастливы от этого», говорил Артемьев «Медузе».

«Мне человек рассказывал, как 50 лет назад купил тут дом за полторы тысячи фунтов, — рассказал бизнес-партнёр Чичваркина. — Теперь он стоит полтора миллиона».

Не исключено, что в случае банкротства продажа недвижимости станет для Чичваркина вынужденной мерой.