«Дублёр Навального»: зарубежные фонды Ходорковского увеличили выдачу грантов к выборам в России

К 2021 году фонды Михаила Ходорковского в Великобритании и его сына Павла в США активизировали деятельность по выдаче грантов, выяснил RT. Общая сумма финансирования ими различных проектов только в 2020 году составила почти $1 млн, судя по опубликованной недавно финансовой отчётности. Эксперты связывают повышение активности фондов с подготовкой к общероссийским выборам. Сейчас Ходорковский фактически выполняет функцию «дублёра Навального», а его фонды — прикрытие для иностранного вмешательства в дела России, полагают они.

Речь идёт о двух организациях — принадлежащем Михаилу Ходорковскому и зарегистрированном в Лондоне фонде Future of Russia Foundation* (FRF), а также базирующемся в Нью-Йорке фонде Institute of Modern Russia** (IMR) Павла Ходорковского.

FRF Ходорковского-старшего отчитался перед госорганами Великобритании, IMR младшего — перед налоговой службой США. Сколько эти фонды выдали грантов в текущем году, неизвестно, так как опубликованные недавно отчётности содержат информацию только за финансовый 2020 год. Однако RT выявил любопытную тенденцию — фонды, которые ранее вели относительно пассивную деятельность, вдруг активизировались.

Так, входившие в состав правления FRF олигархи (в том числе лорд Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, четвёртый барон династии Ротшильдов) пару лет назад один за другим покинули фонд. Как выяснил RT, вероятнее всего, это было связано с тем, что они отчаялись отсудить у России $57 млрд в международных судах по так называемому делу ЮКОСа. При этом фонд хоть и выдавал гранты на различные культурно-образовательные цели, но пожертвования эти были скорее символическими.

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А «Институт современной России» Павла Ходорковского ещё в 2019 году вообще не выдавал грантов. Его активы значительно уменьшились, сократились расходы на зарплаты, писал RT. В самом фонде уменьшение доходов связывали с тем, что в России его признали нежелательной организацией.

И вдруг всё изменилось. Американский фонд IMR в 2020 году выдал грант на сумму $454 тыс. А британский FRF хоть и снизил общую сумму пожертвований с $745,5 тыс. в 2019 году до $511,4 тыс. в 2020-м, зато изменил целевое их назначение. В частности, фонд впервые стал финансировать YouTube-каналы. В совокупности обе структуры МБХ, таким образом, раскошелились на $965,4 тыс. Суммарно, подсчитал RT, это на $217 тыс. больше, чем годом ранее. И это неслучайно, уверены эксперты.

«Увеличение финансирования связано с выборами в Госдуму 2021 года. Выборы — всегда катализатор протеста, повод для дестабилизаций и «майданов», — считает профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

Навстречу выборам

Как уже писал RT, перед выборами активизировались два проекта опального ветерана оппозиции — «Школа местного самоуправления» (ШМС) и «Мастерская блогеров». По мнению экспертов, оба, прикрываясь развитием гражданской активности, на самом деле вели деятельность антироссийского характера. При этом, судя по финансовым документам и экспертной оценке, американские активы адресовались ШМС, а британские — «Мастерской блогеров».

Согласно официальному описанию гранта американского IMR, в 2020 году все $454 тыс. единым платежом были направлены на «поддержку образовательных программ». Регионом получателя указана Европа.

«Скорее всего, существенная часть средств пошла на политические проекты Ходорковского-старшего в России, — говорит RT собеседник, знающий о работе структур МБХ на постсоветском пространстве. — В частности, у него есть проект по взращиванию муниципальных депутатов «Школа местного самоуправления».

ШМС формально является образовательным проектом, что совпадает с целями выдачи гранта. Школа, как заявлено на её сайте, «даёт возможность локальным активистам и просто неравнодушным гражданам стать местными политиками и депутатами».

С мая по сентябрь 2020 года в ШМС был проведён курс вебинаров об особенностях избирательных кампаний в период пандемии. На лекциях выступили американские политтехнологи с опытом продвижения «демократических реформ» в странах третьего мира. А незадолго до сентябрьских выборов 2021 года на YouTube-канале школы стали выкладывать ролики об агитации, сборе подписей, согласовании подписного листа и т. д.

Появились данные и о том, что сотрудники школы проходили обучение в США, а сама ШМС получала деньги из американских фондов — NEW и Free For Russia. Кроме того, постоянный лектор ШМС Владимир Кара-Мурза — вице-президент созданного в США фонда «Свободная Россия»***. Последние несколько лет Кара-Мурза получал зарплату в качестве старшего советника по политическим вопросам в фонде IMR Павла Ходорковского, согласно данным налоговой службы США. Однако именно в 2020 году его фамилия исчезла из списка сотрудников организации.

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Нежелательный вирус

Что касается FRF Ходорковского-старшего, то, как следует из отчётности фонда перед госорганами Великобритании, в 2020 году организация выделила в виде грантов $511,4 тыс.

FRF выдаёт гранты на развитие образования в России и странах Восточной Европы, поддержку талантов, а также образовательных, научных и культурных проектов.

Как уже упоминалось выше, общая сумма пожертвований снизилась. В отчёте это объясняется введёнными ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Однако есть и другие очевидные причины. В частности, из документов следует, что в 2020 году FRF перестал поддерживать организации European Choice во Франции и Эстонии, через которые спонсировалось общественное движение Ходорковского «Открытая Россия»**** и принадлежащие ему же «Открытые медиа». А в мае 2021 года «Открытая Россия» объявила о самоликвидации из-за признания в России нежелательной организацией.

Зато в списке получателей грантов — впервые за историю FRF — появились неназванные YouTube-каналы, которым фонд Ходорковского выделил $98,3 тыс. в 2020 году.

На YouTube в это время активно продвигались не только видеоролики «Школы местного самоуправления», но и «Мастерская блогеров» — запущенный в мае прошлого года проект на основе «Группы по поддержке гражданского общества в России» Ходорковского.

Руководителем мастерской, по данным RT, стал экс-функционер «Открытой России» Антон Михальчук. По данным источников RT в российской оппозиции, в рамках проекта было создано несколько каналов на YouTube, среди которых самыми массовыми стали транслирующие митинговую активность, в том числе в поддержку Навального.

Прикрытие для лоббистов

После освобождения и выезда за границу в 2013 году Ходорковский публично объявил, что у него нет планов заниматься политической деятельностью. Но слова разошлись с делами.

В 2016 году журналисты выяснили, что Ходорковский через офшор Corbiere Trust в 2006—2007 годах заплатил не менее $160 тыс. компании APCO Worldwide для лоббирования выгодной ему антироссийской резолюции.

Авторами резолюции выступили Барак Обама и Джон Маккейн в их бытность сенаторами. А с 2010 по 2015 год тот же Corbiere Trust, который Forbes называет подконтрольным Ходорковскому, потратил в США более $1 млн на лоббирование вопросов соблюдения прав человека и верховенства закона в РФ.

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Ходорковского всегда интересовала российская политика, особенно в контексте выборов, считает исследователь биографии олигарха, основатель портала «Приговор» Сергей Соколов.

«Я не считаю Ходорковского самостоятельным политическим игроком, — рассказал RT Соколов. — Уверен, что, постоянно выдавая гранты «на развитие гражданского общества в России», он распоряжается не своими деньгами».

По мнению Соколова, фонды Ходорковского — «технические операторы».

«Для кураторов Ходорковский сейчас выступает «дублёром Навального». Именно поэтому оба этих сбитых лётчика идут параллельными курсами, — уверен Соколов. — Навальный занимается проектом «Умное голосование» и одновременно Ходорковский пробует выращивать карманных муниципальных депутатов под видом «Объединённых демократов».

И эта тактика работает, говорит Соколов.



«Навальный на несколько лет сошёл с орбиты, зато остаётся Ходорковский, через которого можно продолжать гнать антироссийскую повестку», — резюмировал эксперт.

* Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России») признан нежелательным на территории Российской Федерации, решение Генпрокуратуры от 30.06.2021.

** Institute of Modern Russia (Институт современной России) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

*** Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 01.07.2019.

**** Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.