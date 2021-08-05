«Открытые медиа» объявили о прекращении работы

Интернет-издание «Открытые медиа» объявило о прекращении работы после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту по требованию Генпрокуратуры России. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Проект «Открытые медиа» объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение принято вместе с инвестором.

В издании заявили, что никогда не работали с нежелательными структурами.

Ранее сообщалось об ограничении доступа к сайтам «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ Медиа» за связь с организациями, признанными нежелательными.

В РКН проинформировали, что «доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia* ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры России».

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.