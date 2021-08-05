Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «МБХ Медиа» и «Открытых медиа»

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ Медиа» по требованию Генпрокуратуры за связь с организациями, признанными в России нежелательными.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на комментарий надзорного ведомства в связи с блокировкой данных ресурсов.

«Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia* ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры России», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее Минюст России включил в список СМИ-иноагентов зарегистрированное в Риге юридическое лицо The Insider SIA**.

Также Минюст России включил спецкора «Открытых медиа» Илью Рождественского*** в реестр СМИ-иноагентов.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

*** Рождественский Илья Дмитриевич — лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

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