Общественник прокомментировал включение журналиста «Открытых медиа» в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России включил спецкора «Открытых медиа» Илью Рождественского* в реестр СМИ-иноагентов, так как тот распространяет заведомо ложные сведения, очерняющие органы госвласти. Об этом в беседе с RT заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, ранее обратившийся в Генпрокуратуру с просьбой разобраться, из каких источников оплачивается работа журналиста.

РИА Новости