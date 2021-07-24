Общественник прокомментировал включение журналиста «Открытых медиа» в реестр СМИ-иноагентов

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RT
Минюст России включил спецкора «Открытых медиа» Илью Рождественского* в реестр СМИ-иноагентов, так как тот распространяет заведомо ложные сведения, очерняющие органы госвласти. Об этом в беседе с RT заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, ранее обратившийся в Генпрокуратуру с просьбой разобраться, из каких источников оплачивается работа журналиста.
Общественник прокомментировал включение журналиста «Открытых медиа» в реестр СМИ-иноагентов
  • РИА Новости

«Мы считаем, что этот журналист намеренно очерняет органы государственной власти и выдаёт информацию, не соответствующую действительности», — пояснил Бородин.

Общественник также предоставил в распоряжение RT копию своего обращения в Генпрокуратуру, где он, в частности, просит ведомство установить, «кто выплачивает заработную плату специальному корреспонденту Илье Рождественскому», а также «выяснить законность получаемых средств».

Ранее Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов зарегистрированное в Риге юридическое лицо The Insider SIA**.

Рождественский Илья Дмитриевич — лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

*** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

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